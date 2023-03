Seit fünf Jahren wächst die Darts-Sparte beim TSV Schönberg kontinuierlich. (Bild: Sebastian Schulten)

Bei den Schönberger 180 finden Amateure exzellente Trainingsbedingungen vor. (Bild: Sebastian Schulten)

Drei Mal ins Rote: 180 ist die höchste Punktzahl, die beim Darts mit drei Pfeilen erreicht werden kann. (Bild: Sebastian Schulten)

6

Seit fünf Jahren boomt der Darts-Sport, auch in Schleswig-Holstein. Das merkt vor allem die entsprechende Sparte des TSV Schönberg – die „Schönberger 180s“.

Drei Pfeile, eine Scheibe und etwas Präzision des Wurfarmes – mehr benötigt es nicht, um „Darts“ zu spielen. Seit einigen Jahren erfreut sich der ehemalige „Kneipensport“ einer hoher Beliebtheit sowie wachsender Zuschauer- und Teilnehmerzahlen auch in Sportvereinen. Dass Darts in Kiel und Schleswig-Holstein eine immer größere Rolle spielt, zeigen einerseits die Baltic Sea Darts Open 2023, bei der sich am vergangenen Wochenende die besten Darts-Spieler der Welt um Michael van Gerwen, Michael Smith und Gabriel Clemens in der Kieler Wunderino Arena trafen und tausende Fans begeisterten. Auch im Kieler Vorort Schönberg werfen immer mehr Amateure aus ganz Schleswig-Holstein auf die Darts-Scheibe – aber wieso eigentlich?

„Schönberger 180s“ stellen Jugend-Landesmeister Nicardo Pieper

Der Boom des Darts in Deutschland dauert bereits eine ganze Weile an. Aus Schönberger Sicht begann alles am 15. März 2018 – dem Gründungsdatum der Darts-Sparte beim TSV Schönberg und somit der Geburtsstunde der „Schönberger 180s“. Ihr Name ist Programm, denn 180 ist die höchste Punktzahl, die Dartspieler*innen mit ihren drei Pfeilen pro Versuch erreichen können. Seit diesem Tag wächst der Verein stetig um weitere Mitglieder an, dem sich bis heute 59 Sportler*innen angeschlossen haben. Einer von Ihnen ist Nicardo (11), der vor drei Jahren mit Darts begann und heute amtierender Landesmeister seiner Altersklasse bis 18 ist. „Es ist einfach eine coole Sportart, bei der ich mich ständig verbessern kann“, sagt das Nachwuchstalent.

Fast 1.000 Darts-Spieler*innen in Schleswig-Holstein

Bei den Schönberger 180 finden Amateure exzellente Trainingsbedingungen vor. (Bild: Sebastian Schulten)

Neben Nicardo Pieper fanden in den letzten Jahren viele weitere Spieler*innen zu der Sportart, bei der ein hohes Maß an Konzentration gefragt ist. Allein in Schleswig-Holstein wuchs die Zahl der Teams, in denen bis zu acht Spieler*innen einen Platz finden, von 18 auf 59. Rund 940 aktive Spieler*innen werfen im ganzen Land die Pfeile auf die kleinen bunt markierten Flächen der Dartscheibe. „Wir sind damit der prozentual am schnellsten wachsende Dartverband Deutschlands“, sagt Michael Klupsch, Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Dartverbands sowie Spartenleiter beim TSV Schönberg über die Erfolgsgeschichte der Sportart im hohen Norden. Aus allen Himmelsrichtungen strömen Darts-Fans in der Kieler Vorort, um zu spielen. Sie nehmen Fahrten aus Lübeck, Husum, Eutin auf sich, um im Turniermodus im Eins-gegen-Eins sowie im Doppel gegeneinander anzutreten. Hier finden sie tolle Trainingsbedingungen in der größten Spielstätte in Kiel und Umgebung. „Noch in diesem Jahr wollen wir die 1.000 knacken“, sagt Klupsch über die Ziele des Verbands.

In Schönberg übernehmen sie Verantwortung

Neben Nicardo streift mit Marlene Klupsch ein weiteres Talent das Trikot der Schönberger 180s über. Die 18-jährige ist ehemalige Jugendnationalspielerin und stellvertretende Jugendwartin des Verbands in Schleswig-Holstein. Neben ihr wirft Hannes Callsen seine Pfeile auf das Board, der die Position des Jugendsprechers des Darts in Schleswig-Holstein übernimmt. Sie alle treten in den vier Teams des Vereins an, von der Kreisliga über die Bezirks- bis zur Landesliga und messen sich regelmäßig in Ranglisten-Turnieren, an denen sich bereits bis zu 350 Spieler*innen in der Vergangenheit anmeldeten. Wie in anderen Sportarten haben auch hier viele Nachwuchsspieler*innen und Amateur*innen den Traum, eines Tages auf der großen Bühne stehen zu dürfen und gegen die Michael van Gerwens, Peter Wrights und Gabriels Clemens’ dieser Welt anzutreten.

Drei Mal ins Rote: 180 ist die höchste Punktzahl, die beim Darts mit drei Pfeilen erreicht werden kann. (Bild: Sebastian Schulten)

Die Schönberger 180s treffen sich jeden Montag und Donnerstag von 15.30 Uhr bis 22 Uhr zum Training im Vereinsheim des TSV Schönberg im Friedhofsweg 8, 24217 Schönberg. Alle, die Lust auf Darts haben, sind herzlich eingeladen.