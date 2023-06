(Bild: Kiel-Marketing, Jana Karstens)

0

Am 8. Juli findet der dritte Lighthouse Swim Open Water Kiel statt. Bereits jetzt haben sich mehr als 100 Sportler*innen zu dem Event in der Förde angemeldet. Gemeinsam schwimmen sie nicht um die Wette, sondern für den Meeresschutz.

Die Teilnehmer*innen des Freiwasserschwimmevents Lighthouse Swim setzen ein Zeichen für die Erhaltung des einzigartigen Lebensraums, der Kiel für Einheimische und Tourist*innen so besonders macht. Initiiert wurde das Projekt, das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet, vom Verein The Bay Areas e. V., Kiel-Marketing sowie Schwimmer*innen aus Kiel und San Francisco im Rahmen der Städtepartnerschaft.

14 Kilometer für den „Beach-Track“ oder vier Kilometer für den „Fjord-Track“ schwimmen die Sportler*innen von Schilksee bis zum Friedrichsorter Leuchtturm oder zum Segelcamp quer durch die Kieler Förde. Dabei erleben sie hautnah, wie sich die Quallen mit steigender Wassertemperatur an der Oberfläche tummeln und ob Plastikteilchen das Wasser trüben. Wer könnte somit authentischer auf die Verschmutzung der Meere und die damit verbundenen Gefahren für unseren Planeten aufmerksam machen? Für alle Landratten gibt es ein Rahmenprogramm auf der Reventlou-Wiese mit Live-Übertragung, Infoständen zum Thema Meeresschutz sowie leckerem Food- und Getränkeangebot aus der Region.

Du willst beim Lighthouse Swim mitmachen?

Schwimmer*innen können sich unter www.lighthouse-swim.de anmelden. Außerdem werden noch geübte Paddler*innen für die Begleitung und Absicherung der Strecke gesucht. Hierzu kannst du dich auch auf der Event-Homepage registrieren. Weitere Infos gibt es unter https://lighthouse-swim.de/

Lighthouse Swim Opening-Event

Das diesjährige Lighthouse Swim Open Water Kiel Event wird mit einem ganz besonderen Highlight eröffnet: Im Zeichen der lebendigen Städtepartnerschaft zwischen Kiel und San Francisco und des Meeresschutzes vereinen sich die Partnerprojekte Lighthouse Swim Kiel und Lighthouse Swim San Francisco, das CINEMARE Meeresfilmfestival sowie das Intl. Ocean Film Festival San Francisco in einer Veranstaltung. The Bay Areas und CINEMARE Meeresfilmfestival präsentieren den Kinofilm „Cold Refuge“. Er handelt vom Freiwasserschwimmen in San Francisco und den damit verbundenen physischen, psychischen und spirituellen Aspekten des völligen Eintauchens in die Natur. Neben den Geschichten der Schwimmenden bilden Meeressäuger, Vögel, Kunstwerke und eine Vielzahl von Schauplätzen im offenen Wasser eine visuelle Meditation darüber, was es bedeutet, unserer abstrakten digitalen Welt zu entfliehen und sich auf das zu besinnen, was wirklich ist. Judy Irving, Sundance- und Emmy-Preisträgerin sowie Produzentin von „Cold Refuge“, ist nicht nur Mitglied im befreundeten Southend Rowing Club San Francisco, sondern auch aktive Teilnehmerin beim Lighthouse Swim.

Tickets für die Veranstaltung kannst du am 7. Juli auf der Website des Metro-Kinos Kiel für einen symbolischen Euro erwerben.