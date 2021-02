(Bild: Schwedeneck Touristik)

Wen düngt es gerade nicht nach etwas Abwechslung im Lockdown-Alltag? Die Schwestern Carmen Grossklaus und Angela Grossklaus Hasche bieten ein exklusives Angebot mit einem Traumausblick.

Seit dem Sommer 2020 warten die Suiten Sunset (32qm) und Sunrise (36 qm) im nördlich von Kiel gelegenen Surendorfer Strand in Schwedeneck auf neue Gäste, die einen unvergesslichen Urlaub genießen möchten. Vom Balkon aus genießt ihr einen unvergesslichen Blick über den Strand und die Ostsee und am Abend auf traumhafte Sonnenuntergänge. Direkt auf der Strandpromenade gibt es ein Wellnesscenter mit Angeboten für Kosmetik, Massagen und Fußpflege, eine Tauchbasis und eine Surfschule mit Tretbootverleih. Hier findet ihr Angebote für Entspannung und sportliche Aktivitäten. Das nahe gelegene Steilufer lädt zu langen erholsamen Spaziergängen über Feld und Waldwege ein.

Carmen und Angela freuen sich, euch in einer der gemütlichen Suiten begrüßen zu dürfen.

Die Details:

Die Suiten befinden sich im Obergeschoss. Sie sind mit einem wunderschönen grossen Wohn-und Schlafraum ausgestattet, in dem sich ein großes Eichebett befindet, ein Schlafsofa, ein Eichetisch und eine Küche sowie ein Duschbad.

Ein Parkplatz vor der Tür, WLAN, Bettwäsche und Handtücher inklusive.

Weitere Fotos und Infos erhaltet ihr auf der Homepage der Schwedeneck Touristik sowie bei Carmen und Angela direkt unter Tel.: (0173) 623 57 70 und Tel.: (0172) 402 49 99.

WAS? Übernachten und Entspannen

WANN? Sobald es die Landesverordnung wieder zulässt

WO? Schwedeneck

WIE? Bei Carmen und Angela (s.o)