Mit Abstand und an der frischen Luft wurde das Camp 24/7 von Frank Meier, Ulf Kämpfer und Uwe Wanger (v.l.n.r.) eröffnet. (Bild: Sophia Windisch)

(Bild: Sophia Windisch)

0

Mit der feierlichen Eröffnung am Freitag, den 30. April geht das Camp 24/7 in seine 19. Saison. Ab sofort sind alle motivierten Nachwuchssegler*innen, Volleyballer*innen herzlich eingeladen, an den Kursen für die kommenden Monate teilzunehmen.

Mit einem Hygienekonzept und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist ein Teilnehmen trotz Corona-Einschränkungen möglich. Mit der Luca-App werden eure Kontaktdaten nachverfolgt und mit 1,5 Meter Abstand sowohl an Land als auch an Board könnt ihr euch sicher fühlen und das Segeln genießen. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Maske getragen werden. Außerdem wurden die Gruppengrößen und Zeiten für die Segelkurse angepasst, so dass immer ausreichend Abstand gehalten werden kann und niemand unnötig warten muss.

Bis vor ein paar Wochen hätte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nicht gedacht, dass die Eröffnung stattfindet. Im Freien und Online fand die Eröffnung statt.

„Das Segelcamp hat bewiesen, dass es sich von dem Corona Virus an der frischen Luft nicht unterkriegen lässt" , sagt Ulf Kämpfer.

Auf dem Volleyballplatz ist derzeit nur Training erlaubt und keine Spiele. Außerdem muss ebenfalls ein Abstand von mindestens 1,5 Metern gehalten werden.

Mit Abstand und an der frischen Luft wurde das Camp 24/7 von Frank Meier, Ulf Kämpfer und Uwe Wanger (v.l.n.r.) eröffnet. (Bild: Sophia Windisch)

(Bild: Sophia Windisch)

Das Kursangebot ist wie immer sehr vielfältig, von Segelkursen für Kids in verschiedenen Altersgruppen bis hin zu einer Segelkutterfahrt für Firmen ist für alle etwas dabei. Also meldet euch noch schnell zu den ersten Kursen der Saison an!