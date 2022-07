The King's Singers traten gestern im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival in Kappeln auf. Weitere Auftritte gibt es heute, morgen und am 30. Juli 2022 in Ratzeburg, Meldorf und Lübeck. (Bild: Rebecca Reid)

A-Capella-Gesang ist immer etwas ganz Besonderes – und kaum jemand beherrscht diese Kunst besser The King's Singers. Gestern Abend traten sie in der St.-Nikolai-Kirche zu Kappeln auf.

Kappeln? Das sechsköpfige Ensemble ist doch in den Konzerthäusern dieser Welt, von der Carnegie Hall über die Elbphilharmonie bis zum Sydney Opera House, zu Hause! Stimmt. Aber eben nicht nur. Das Schleswig-Holstein Musik Festival macht es möglich, dass absolute Weltstars in kleineren und zumindest im Kontext der großen Bühnen dieser Welt unbedeutereren Locations auftreten.

Die King's Singers existieren bereits seit 1968 und wurden von Chorstipendiaten im englischen Cambridge gegründet. Genauer: Am dortigen King's College, womit dann auch der Name erklärt wäre. In Wahrheit reicht die Historie des Ensembles sogar noch ein paar Jahre weiter zurück, nämlich bis 1965. In diesem Jahr nahmen die Gründungsmitglieder der King's Singers Martin Lane, Alastair Hume, Alastair Thompson, Richard Salter, Simon Carrington und Brian Kay unter dem Namen „Schola Cantorum Pro Musica Profana in Cantabridgiense“ ihr erstes Album auf.

Wechselnde Besetzung

Zum Charme der King's Singers gehört es, dass regelmäßig frisches Blut in Form neuer Sänger in die Gruppe strömt. Seit der Gründung des Ensembles gehörten ihm nach offizieller Zählung, die etwa Krankheitsvertretungen ausspart, 28 Mitglieder an. Rein rechnerisch ergibt sich daraus, das King's Singers im Durchschnitt 11 Jahre an Bord bleiben.

Es gibt aber auch sehr deutliche Ausnahmen. So blieben die Gründungsmitglieder Alastair Hume und Simon Carrington den Königssängern bis in die 1990er-Jahr erhalten und auch die später hinzugekommenen David Hurley und Stephen Connolly können auf eine ähnlich lange Mitgliedschaft zurückblicken.

Derzeit bilden die beiden Countertenöre Patrick Dunachie und Edward Button, der Tenor Julian Gregory, die Baritone Christopher Puerto und Nick Ashby sowie der Bass Jonathan Howard die King's Singers.

Stehende Ovationen in der Kirche

Kappeln als Name der Schleistadt leitet sich sprachwissenschaftlich von „Kapelle“ ab. Nicht ohne Grund, denn hier stand bereits im 14. Jahrhundert eine Kapelle. Ganz so alt ist der Veranstaltungsort des King's-Singers-Konzerts im Rahmen des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festival auftraten zwar nicht, aber immerhin: Das barocke Gebäude wurde bereits 1793 fertiggestellt, hat also auch schon viele bewegte Zeiten erlebt.

Mindestens so abwechslungsreich war dann auch das am gestrigen Abend dargebotene Repertoire. Es reichte von Brahms-Werken bis hin zu modernen Klassikern der Beatles oder Queen und führte das ob der Sangeskunst aber auch der tollen Akustik in St. Nikolai staunende Publikum auch durch diverse Traditionals und Spirituals, etwa aus dem Gesangbuch der britischen Heilsarmee.

Ein besonderer klanglicher Leckerbissen war dabei „Pisa ja pakana“ des erst vor wenigen Jahren verstorbenen estnischen Komponisten Veljo Tomis. Das Stück, das zu Deutsch „Der Bischof und der Heide“ heißt, behandelt eine verbriefte Geschichte aus dem mittelalterlichen Finnland und enthält Passagen auf Latein, Englisch und in finnischer Sprache.

Nach gleich mehreren Zugaben endet in Kappeln ein Abend, der viele der Konzertgänger:innen sichtlich bewegt zurücklässt und sie sicherlich noch lange begleiten wird.

Noch drei weitere SHMF-Auftritte

Die King's Singers sind ständig auf Tour und geben im Jahr weit über 100 Konzerte – immer mal wieder auch im Norden Deutschlands. Wer aber nicht allzu lange warten möchte, hat noch in dieser Woche die Chance dazu.

Heute, am 27.07.2022 tritt das Ensemble im Ratzeburg Dom auf, am morgigen Donnerstag folgt ein Konzert im Dom zu Meldorf, bevor die King's Singer letztmalig im Rahmen des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festival als Teil der A-capella-Nacht in der Lübecker Musik- und Kongresshalle die Bühne betreten.

Das Konzert in Ratzeburg ist bereits ausverkauft. Hier kannst du höchstens an der Abendkasse noch dein Glück versuchen. Für Meldorf und Lübeck gibt es allerdings noch Restkarten, die du bequem über shmf.de als Print-at-Home-Ticket ordern kannst.