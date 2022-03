Kinofilme mit Live-Musik sind ein ganz besonderes Erlebnis. (Bild: Disney, Martin Dominik Zemp)

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ist mit seiner Konzertreihe quer durch das Land (und bis nach Hamburg und Dänemark) immer wieder gut für besondere Momente. „Star Wars in Concert“ wird in diesem Jahr auf jeden Fall dazugehören.

Man mag von den jüngeren sechs Teilen der Star-Wars-Saga halten, was man möchte, die echten Klassiker jedoch haben in jedem Fall Filmgeschichte geschrieben. Und nicht nur eingefleischte Star-Wars-Fans fiebern gebannt mit, wenn Luke Skywalker, Han Solo und natürlich auch Darth Vader ihre Schlachten schlagen.

Maßgeblich zum Erfolg der Filmreihe beigetragen hat auch der grandiose Soundtrack, für den Komponisten-Legende John Williams mit dem Oscar belohnt ausgezeichnet wurde. „John Williams ist wie kein anderer in der Lage, eine Emotion in Musik umzusetzen, die dem Film eine Tiefe gibt, die ohne seine Musik nicht da wäre“, attestiert beispielsweise die Geigerin Anne-Sophie Mutter.

Kein Wunder also, dass gerade die älteren Star-Wars-Episoden immer öfter in Form eines multimedialen Filmkonzerts gezeigt werden. So auch in diesem Jahr im Rahmen des SHMF: Während auf der großen Leinwand in der Wunderino Arena „Episode V: Das Imperium schlägt zurück“ zu sehen sein wird, spielt das Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von Dirigent Ludwig Wicki live den Soundtrack ein.

Das Filmkonzert findet statt am 13.08.2022 und beginnt um 19:30 Uhr. Tickets gibt es ab 19 Euro direkt auf der Website des SHMF.