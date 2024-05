(Bild: Adobe Stock)

Flohmarkt-Fans ahoi! Rund um die Förde ist die Secondhand-Saison in vollem Gange. Wir verraten dir, wo du in den Monaten Juni und Juli nach Herzenslust verhandeln, stöbern und Schnäppchen jagen kannst ...

ECHT.GUT.-Flohmarkt

Von einzigartigen Upcycling-Produkten und Vintage-Schätzen über Secondhand- Kleidung bis hin zu köstlichen Snacks und frischem Kaffee – bei dem ECHT.GUT.- Flohmarkt ist für jede*n etwas dabei.

8. Juni 2024, 10–15 Uhr • ECHT.GUT. Das Kaufhaus, Kiel-Hassee

Städtische Flohmärkte

Insgesamt gibt es zwölf große städtische Flohmärkte bis Anfang Oktober in der Innenstadt oder an der Hörn. Im Monat Juli dürfen wir uns auf gleich zwei kunterbunte Flohmärkte freuen.

7. Juli, 8–16 Uhr • Innenstadt

14. Juli, 8–16 Uhr • Hörn (Querkai)

Flohmärkte auf dem Ostufer

Flohmarkt in Heikendorf

Erstklassige Schätze aus zweiter Hand er- warten dich auf dem familiären Flohmarkt in Heikendorf.

2. Juni, 10–14 Uhr • Am Herrkamp, Heikendorf

Steiner Dorfflohmarkt

Bücher, Kleidung, Spielsachen, Dekoratives, Kitsch und Krimskrams kannst du zu guten Preisen auf dem Steiner Dorfflohmarkt ergattern.

2. Juni, 10–15 Uhr • Stein

Flohmarkt in Brodersdorf

Rund um den Brodersdorfer Dorfplatz findest du allerlei Praktisches, Schönes und Kurioses. Für die nötige Stärkung sorgen Kaffee, Kuchen und Würstchen.

15. Juni, ab 11 Uhr • Dorfplatz am Dorfteich, Brodersdorf

Straßenflohmarkt in Wendtorf

Von weit über 40 Ständen im ganzen schönen Wendtorf verteilt, werden von den eigenen Grundstücken aus kleine und große Schätze angeboten.

16. Juni, 10–16 Uhr • Wendtorf

Landfrauenflohmarkt am Probstei Museum

Auf dem Gelände des Probstei Museums bieten die Landfrauen Gebrauchtes, Anti- kes und Spezialitäten feil.

30. Juni, 14–16 Uhr • Probstei Museum