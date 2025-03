0

Kein Stillstand, kein Zögern – Kiel startet mit vollem Einsatz ins Jahr 2025. Die Stadt wächst und entwickelt sich, und genau darauf setzt die Landeshauptstadt mit einem ambitionierten Millionenbudget.

Viele Projekte stehen kurz vor dem Abschluss, während neue in den Startlöchern stehen. Schulen, Sportstätten, Wohnraum, Grünflächen – überall passiert etwas.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer bringt es auf den Punkt: „Wir bauen heute das Kiel von morgen. Trotz finanzieller Herausforderungen setzen wir auf Investitionen, die die Stadt langfristig lebenswert machen – sei es durch moderne Schulen, bezahlbaren Wohnraum oder eine attraktive Innenstadt.“

Hier ein Überblick über einige der spannendsten Projekte 2025:

Holstein-Stadion: Auf dem Weg zur Zukunft

Große Pläne für den Kieler Fußball: Der Umbau des Holstein-Stadions nimmt Fahrt auf. Mit der europaweiten Ausschreibung der Bauleistungen wird bis April mit den ersten Angeboten gerechnet. Die Vorgabe ist klar: Ein modernes Stadion mit einer maximalen Kapazität von 25.000 Plätzen, das langfristig den Spielbetrieb sichert. Läuft alles nach Plan, starten die Bauarbeiten noch 2025.

Kilia-Platz: Fertig für die Bundesliga

Gute Nachrichten für Sportfans: Der Kilia-Platz bekommt sein lang erwartetes Kombinationsspielfeld für Fußball und Baseball. Bis zum Frühjahr 2025 werden die letzten Arbeiten abgeschlossen, und dann kann’s losgehen – inklusive professioneller Ausstattung wie tieferliegenden Spielerunterständen, Aufwärmbereichen und Trainingskäfigen für Schlagmann und Ballwurfmaschine. Das Baseballfeld wird dann sogar den Anforderungen der 1. Bundesliga entsprechen.

Neue Sporthalle mit Bürgertreff in Wellsee

Doppelt praktisch: In Wellsee entsteht nicht nur eine moderne Zwei-Feld-Sporthalle für Schul- und Vereinssport, sondern auch ein neuer Bürgertreff für mehr als 100 Personen. Perfekt für Versammlungen, Begegnungen und Veranstaltungen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt der Neubau Maßstäbe: Eine Photovoltaikanlage auf dem begrünten Dach sorgt für umweltfreundliche Energie. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Grundschule Gaarden: Einzigartiger Schulhof auf dem Dach

Kreative Lösungen für knappen Platz: In Gaarden entsteht eine neue dreizügige Grundschule – auf dem Gelände der ehemaligen Schwimmhalle. Das Besondere? Der Schulhof wird einfach aufs Dach der neuen Sporthalle verlegt. Zusätzlich gibt es eine Mensa, Räume für die Förde-Volkshochschule und sogar ein Bistro-Café. Ab dem Schuljahr 2025/26 startet hier der Unterricht für die ersten Grundschulkinder.

Konzertsaal im Kieler Schloss: Feinschliff für den großen Auftritt

Die Sanierung des Konzertsaals im Kieler Schloss geht in die Endphase. 2021 begonnen, soll das Großprojekt bis September 2025 abgeschlossen sein. Dann erwartet Besucher*innen ein moderner, barrierefreier Saal mit mehr als 1.300 Plätzen und verbesserter Akustik. Neben Konzerten werden dort künftig auch andere kulturelle Formate stattfinden – ein echter Gewinn für Kiels Kulturszene.

Stadtarchiv: Ein neues Zuhause für Kiels Geschichte

Nach fünf Jahren Planung zieht das Kieler Stadtarchiv im September 2025 in die Hopfenstraße. Dort stehen auf vier Stockwerken moderne, archivgerechte Räume bereit – insgesamt sechs Regalkilometer voller Dokumente, Urkunden und historischer Schätze. Ein Highlight für alle Geschichtsinteressierten: der neue Lesesaal und das geplante „Zentrum zur Geschichte Kiels im 20. Jahrhundert“, das mit Ausstellungen und Workshops die NS-Geschichte Kiels aufarbeitet.

Bezahlbarer Wohnraum: Mehr Platz für Kieler*innen

Die Kieler Wohnungsgesellschaft (KiWoG) hat ein klares Ziel: Bis 2030 sollen 1.000 neue bezahlbare Wohnungen entstehen. 2025 geht es direkt weiter – 77 Wohnungen werden bezugsfertig, darunter 20 am Tilsiter Platz und 22 in Neumühlen-Dietrichsdorf. In Gaarden wird eine lange leer stehende Immobilie im Kirchenweg 34 saniert und ab der zweiten Jahreshälfte wieder bewohnbar gemacht.

Mehr Grün für Neumühlen-Dietrichsdorf

Eine neue Wohlfühloase für Kieler*innen: Die neugestaltete Grünanlage im Albert-Schweitzer-Weg bietet auf 1,4 Hektar Platz für alle Generationen. Mit Spielplatz, Ruhezonen und Freizeitmöglichkeiten wird das Angebot im Stadtteil deutlich erweitert. Fertigstellung: Frühsommer 2025.

Neugestaltung des Ostuferstrandes Hasselfelde

Ein Traum für Sonnenanbeter*innen: Der Strand in Hasselfelde wird umgestaltet. Eine kleine Promenade, neue Bäume, Sitzgelegenheiten und ein geplanter Badesteg machen das Ostufer noch attraktiver. Besonders toll: Die barrierefreie Badestelle, die bis 2026 fertig sein soll.

Holstenstraße: Neue Leitungen für die Innenstadt

Kiels Mitte wird neu gedacht: Die Umgestaltung der Holstenstraße beginnt 2025 mit vorbereitenden Arbeiten der Stadtwerke Kiel. Zuerst werden die unterirdischen Leitungen für Gas, Wasser und Fernwärme neu verlegt. 2026 folgt dann die Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle. Schritt für Schritt wird die Innenstadt fit für die

Zukunft gemacht.

Kiel bleibt in Bewegung – mit großen Plänen, mutigen Ideen und echten Verbesserungen für die Menschen in unserer Stadt. 2025 wird ein Jahr voller Fortschritt, Veränderungen und neuer Chancen.