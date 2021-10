(Bild: Cos Ordinary sucks)

Wer nach slow fashion sucht, wird in Kiel schnell fündig. Wir stellen euch coole und nachhaltige Labels vor.

Marenika

Marenika steht für eine „Capsule-Wardrobe“ aus nachhaltigen Ober- und Unterteilen, die allesamt miteinander kombinierbar sind. Somit könnte eure Garderobe aus gerade mal 20 Teilen bestehen – und damit völlig ausreichen! Kürzlich erst hat Franziska Marth Marenika gegründet: Während ihrer Bachelorarbeit an der FH Kiel zum Thema Fair Fashion auf Social Media setzte sie sich mit dem Kreieren von Kleidung auseinander und fand bald Spaß daran. Im Frühjahr 2020 stand fest: Ein eigenes Unternehmen soll her. Die Tops werden aus 100 Prozent Bio-Baumwolle gefertigt und vor Ort in einer Behindertenwerkstatt in Schleswig Holstein umgenäht. Bestellungen innerhalb Kiels werden CO2-neutral mit dem Rad gebracht oder können nach Absprache abgeholt werden.

> www.marenika.shop

> FB: @marenika.shop

Cos Ordinary sucks

2016 reiste COS-Gründerin Cosima nach Sri Lanka und lernte dort Batik-Meister Bandu kennen, der sie in die Geheimnisse dieser Kunst einweihte. Daraus wurde letzendlich ein eigenes Label: „Für mich ist das, was wir erschaffen, mehr als nur Kleidung. Ich liebe es, die Welt bunter zu machen“, erzählt Cosima. Das Besondere ist nicht nur die Farbvielfalt, sondern auch die faire Produktion auf Sri Lanka. Die Arbeiter*innen werden weit über dem Mindestlohn bezahlt, eigene Ideen und Vorschläge sind immer willkommen. Viele der Frauen, die für das Label arbeiten, haben dadurch die Möglichkeit bekommen, für sich selbst zu sorgen und Geld zu verdienen.

> www.cosordinarysucks.de

> IG: @cosordinarysucks

Frau Beta

Für Inhaberin Tania, die gelernte Schneiderin ist und die Fast Fashion Industrie gut kennt, ist Nachhaltigkeit besonders wichtig. Gerade regionalen und kleinen Labels eine Chance zu geben, gehört für sie ebenso dazu, wie bereits etablierte Marken anzubieten. Deswegen findet ihr neben ARMEDANGELS, Kings of Indigo oder Given auch die Eigenmarke Frau Beta und viele noch eher unbekannte Labels. Dabei stöbert ihr in entspannter Atmosphäre und entdeckt neben der großen Auswahl an Mode auch mal einen schicken Rucksack, eine duftende Seife oder selbstgenähte Stirnbänder. Dank ihrer Liebe zu (Slow-)Fashion hat Tania mit Frau Beta den Kieler*innen eine Anlaufstelle geschenkt, die alles vereint, was man sich wünscht: Mode, Bewusstsein und Herzlichkeit.

> www.frau-beta.de

> IG: @frau_beta

MERMADE

Lone und Anju schaffen mit ihrem 2019 gegründeten nachhaltigen Label MERMADE funktionale (Surf-)kleidung, die zeitlos, nachhaltig und im Trend ist. Durch ihre Leidenschaft Surfen stellten sie früh fest, dass Bikinis zwar oft cool aussehen, aber nicht wirklich nachhaltig sind. Das haben sie mit MERMADE („Meergemacht“) geändert. Die Bikinis werden aus alten Fischernetzen produziert, die aus dem Ozean gefischt werden. Also ganz im Sinne von: aus dem Meer, für das Meer. Dabei versteht MERMADE sich als Kollektiv, das sich dem Meer verbunden fühlt und niemanden ausgrenzt, sondern alle miteinbezieht. Eine nachhaltige, ethisch korrekte Produktion und Funktionalität haben oberste Priorität, aber auch Themen wie Gleichheit und Toleranz sind den beiden wichtig. Erhältlich sind die Bikinis im Kosmos by Opencampus in der Holstenstraße.

>IG: @mermade.collective