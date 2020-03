(Bild: GettyImages/E+/momnoi)

Michael Schulte ist spätestens seit der Teilnahme am Eurovision Songcontest kein unbekanntes Gesicht mehr

Neben all der Tiefe ist bei Tim Jaacks immer Platz für ein wenig Leichtigkeit

Obwohl die Landesregierung sämtliche Veranstaltungen über 1.000 Personen abgesagt hat, finden dennoch einige Konzertperlen in den einschlägigen Kieler Locations statt Hier sind einige von Ihnen zusammengefasst:

Mit dem Blick fürs Wesentliche

Gitarre, Stimme, deutsche Texte. Mehr braucht dieser junge Mann nicht, um eine Bühne auszufüllen. Die elementaren Fragen, die er sich und dem Zuhörer in seinen Liedern stellt, kommen ohne Effekthascherei aus. Ist das der Zeitgeist, der hier spukt? Wer hat uns die Bäume vor den Wald gestellt? Und was ist das eigentlich für 1 Life? Wo andere Menschen in der Hektik des Alltags eher vorbeirauschen, schaut Tim Jaacks gern genauer hin. Verpackt in kleine melancholische Popsongs bringt er so jene Geschichten zum Vorschein, die uns wirklich umtreiben – von gescheiterten Plänen, Glückskeksen und dem Gefühl, immer zu spät dran zu sein. Seine Stimme resoniert dabei in der vollen Bandbreite, die es für derlei Themen braucht: Geht es in den ruhigen Passagen erzählerisch zu, schwingt sie sich bisweilen energisch auf und drängt dem Zuhörer mit Nachdruck ins Ohr. Wenn das melodische Gitarrenspiel an diesen Stellen in den Hintergrund tritt, um den unbequemen Wahrheiten ihren nötigen Raum zu geben, fühlt man sich als Zuhörer schon mal ertappt, so sehr erkennt man sich zwischen den Zeilen wieder. Mit einer bescheidenen Gelassenheit und Wärme sorgt der sympathische Wuschelkopf dafür, dass man nach seinen Konzerten stets mit einem wohligen Gefühl nach Hause geht – und sich bei der nächsten Gelegenheit vielleicht auch selbst mal Zeit nimmt, genauer hinzuschauen.

Tim Jaacks • 12. März • Prinz Willy

Der Junge von nebenan

Beruhigend, lebensfroh und voller Energie, so kennt man Michael Schulte bei allem was er tut. Nachdem sich der Singer-Songwriter mit „You Let Me Walk Alone“ beim Eurovision Songcontest 2018 in die Herzen aller Zuschauer gesungen hat, konnte auch 2019 nicht besser für ihn laufen: Nach ausverkauften Konzerten auf seiner „Dreamer“ Tour, war er mit seiner Radiohymne „Back To The Start“ und weiteren Songs auf zahlreichen Festivals und Open-Airs quer durch ganz Deutschland unterwegs. Mit seinem Sommer-Hit und seiner Single „All I Need“ lieferte er gleichzeitig den ersten Vorgeschmack auf seinen nächsten großen musikalischen Coup: Das Album „highs & lows“, welches seit dem 25. Oktober in den CD-Regalen steht. Im Frühjahr 2020 geht Michael Schulte auf Tour und macht auch in Kiel Halt. Mit dem Album-Titel verspricht Michael Schulte seinen Fans auch weiterhin ehrliche, ungeschönte und vor allen Dingen persönliche Einblicke in sein Leben: „Aus den Tiefen des Lebens gestärkt rauskommen und die Höhen genießen und zu schätzen wissen – das ist das große Thema auf diesem Album.“ Musikalisch gehen die Songs sehr stark in die Richtung der letzten drei Singles, auch wenn man natürlich ein paar neue Sachen ausprobiert“, sagt Schulte selbst.

Michael Schulte • 15. März • Pumpe Kiel

Best Of aus 25 Jahren

Es lässt sich nicht bestreiten, daß Sebastian Krämer seit mindestens 25 Jahren auf der Bühne steht. Und bevor ihm schon wieder etwas Neues einfällt, was das Ausmaß des bisher angewachsenen Werkes ins endgültig Unüberschaubare treibt, ergreift er die Gelegenheit, ein paar Abende nur mit einer Auswahl von alten und noch älteren Songs ohne thematisch-programmatischen Bogen zu gestalten. Er gewann in seiner 25-jährigen Karriere alles was es für einen Chansonnier und Wortkünstler zu holen gibt: u.a. den Deutschen Kleinkunstpreis, den Deutschen Kabarettpreis und die Deutsche Meisterschaft im Poetry Slam. 2017 folgten der Deutsch-Französische Chansonpreis sowie der Deutsche Musikautorenpreis der GEMA.

Kurt Krömer outete sich ebenfalls als Fan: „Keiner spickt seine Chansons so mit Morbidität, Charme und vor allem mit hinterfotzigem Humor Güteklasse A.“

Sebastian Krämer • 14. März • Lutterbeker

Neues aus der Braustube

Mit dem Britrock-Trio The Brew spielt in diesem Frühjahr eine Band in der Kieler Räucherei, die ihr Handwerk versteht. Live ist das britische „Gebräu“ über jeden Zweifel erhaben und zelebriert jede Show dermaßen energetisch, dass man das Gefühl hat in die Anfänge des 70er Rocks zurückkatapultiert zu werden. In Zeiten, als Bands wie The Who oder Led Zeppelin als die unumstrittenen Könige des Rock´n´Roll ihre Fans noch zum Durchdrehen brachten. Nichtsdestotrotz leben The Brew als eine der „mitreißendsten Live-Acts der Gegenwart“ (Rocks Magazin) nicht in der Vergangenheit, sondern verkörpern eine zeitgemäße, moderne Band, die zwar zu ihren Roots steht, aber auch von neuzeitlicheren Acts wie The Black Keys, Rage Against The Machine, Kasabian oder auch Royal Blood beeinflusst wurde. Den Abend eröffnen die Lokalmatadore von The Pinpricks. Getrieben von der kernigen Rockröhre und Frontfrau Ronja, die mit viel Druck und einer deftigen Portion Wildheit auftritt, zeigt sich, dass die Kieler Newcomer Hardrock Band schon bereit ist, sich großen Bühnen und riesigen Menschenmengen zu stellen. Bis dato hatten sie schon fast 100 Aufritten u.a. beim Open Flair Festival, der Kieler Woche und dem Local Heroes Bundesfinale. Karten erhaltet ihr bei Konzertkasse Streiber.

The Brew • 19. März • Räucherei Kiel