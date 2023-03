85.000 Artikel auf bis zu 14.000 qm Verkaufsfläche bieten heute ein einzigartiges Einkaufserlebnis (Bild: CITTI Markt)

Der CITTI Markt feiert sein 50-jähriges Bestehen und lädt zum Mitfeiern ein: Das ganze Jahr über finden viele Aktionen, Gewinnspiele und Verkostungen in den Märkten in Kiel, Lübeck und Flensburg statt. Außerdem warten an den Standorten gleich mehrere Highlights im März auf dich!

Gründung 1973

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe CITTI wurde Anfang der 1970er Jahre von Gerhard Lütje in Kiel gegründet: Hier entstand 1973 der erste Großmarkt. 1976 folgte die Eröffnung des Flensburger Marktes und 1981 ein weiterer in Lübeck. Das riesige Sortiment aus 50.000 Produkten war schon zu diesem Zeitpunkt eine echte Besonderheit. Dazu gehörten auch Produkte aus dem Nonfood-Bereich wie Schmuck, Miederwaren, Textilen, eine eigene Fernseh-Hifi-Meisterwerkstatt, Elektro-Großgeräte und mehr.

Frische, Qualität und Service stehen seit Gründung an erster Stelle und das Team gibt heute wie damals jeden Tag alles für die Kund*innen (Bild: CITTI Markt)

Entwicklung in den 80er und 90er Jahren

1983 entsteht die hauseigene Qualitätsmarke „Meisterfrisch” mit Fleisch, das überwiegend aus Schleswig-Holstein stammt und in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen feiert. Die Trennung von Großhandel und Kerngeschäft 1994 bietet die Möglichkeit, weitere Geschäfte auf die Fläche zu nehmen: Shops in der Ladenstraße wie Stadtbäckerei Junge oder Media Markt steigern die Attraktivität. Gleichzeitig findet in Deutschland eine Liberalisierung der Ladenschlusszeiten statt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, auch Privatkund*innen dieses Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Später entfiel der Zusatz „Großmarkt” und wurde zu „Markt der Lebensfreude”.

Auch optisch hat sich hier in den letzten 50 Jahren Vieles verändert (Bild: CITTI Markt)

Modernisierung & Chefs Culinar

Ab den 2000er Jahren werden nach und nach die Märkte modernisiert und weiter ausgebaut, es entstehen die beliebten CITTI Einkaufszentren rund um die Märkte und die Einbettung von Ärztezentren wird ermöglicht. Ein wichtiger Meilenstein für CITTI ist die Fertigstellung der Anschlussstelle Kiel Mitte, die 2019 freigegeben wird, und den Kund*innen die An- und Abfahrt erleichtert. Während sich CITTI mit den Geschäftsfeldern Märkte und Einkaufscenter fest in Norddeutschland etabliert hat, wuchs auch der Zustellgroßhandel, der nach einer Reihe von Firmenzukäufen und -beteiligungen inzwischen den Namen CHEFS CULINAR trägt. Heute ist CHEFS CULINAR bundesweit führend in der Belieferung von Lebensmitteln für beispielsweise Krankenhäuser, Pflegereinrichtungen, Hotels und Gastronomie, die auch in Skandinavien sowie Polen aktiv sind.

Die Märkte erstrahlen im neuen Glanz. (Bild: CITTI Markt)

Was vor 50 Jahren in Kiel begann, führte zu einem Familienunternehmen mit gut 8.000 Beschäftigten in sechs Ländern Europas. Frische, Qualität und Service stehen seit Gründung an erster Stelle, der Großverbraucher-Charakter ist bis heute das unverkennbare Markenzeichen der CITTI Märkte.