So könnt ihr Umwelt und Meere schützen

Der Ratgeber gibt hilfreiche Tipps in Sachen Meeres- und Umweltschutz

Kaum ein anderes Thema hat in den letzten Jahren so sehr an Relevanz gewonnen wie Umwelt- und Klimaschutz. Auch und vor allem unsere Meere sind ein Teil der Debatte. Im neuen E-Book Ratgeber "Zum Zustand der Meere", in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Meeresschutz gibt es praktische Tipps.

Die Ozeane sind der größte Lebensraum unseres Planeten. Ihre weitgehend unerforschte Artenvielfalt ist überwältigend – noch. Sie sind höchst effizient für die Versorgung von Milliarden Menschen mit wertvollem Fischprotein und haben entscheidenden Anteil an der Stabilisierung des Weltklimas. Und doch setzen wir den Weltmeeren unerbittlich zu und nicht jedem ist klar, wie das Thema "Meeresschutz" von jedem Einzelnen von uns umgesetzt werden kann.

Angesichts der Dimension der Probleme, mit denen sich die Ozeane heute konfrontiert sehen, greift dieses E-Book einige der Kernbelastungen mit besonderer Fokussierung auf unsere heimischen Meere, Nord- und Ostsee, heraus. Wie in einem Brennglas finden wir in diesen vergleichsweise kleinen Meeren in konzentrierter Form fast alle Belastungen wieder, mit denen auch die großen Ozeane zu kämpfen haben. Wie ist es um diese so beliebten Urlaubsregionen bestellt? Was klappt woanders besser als in Deutschland? Tipps sollen Anregungen geben, wie man als Einzelner zum Meeresschützer werden und helfen kann. Oft bedarf es dazu nicht einmal allzu großer Änderungen im Konsumverhalten oder nur ein wenig gesunden Menschenverstand.

Das E-Book stellt Fragen und findet Antworten, es zeigt Probleme auf und stellt Lösungen dar und vor allem gibt es den Leser*inne praktische Tipps an die Hand, zum Beispiel, wie man sich im Urlaub am Strand für den Meeresschutz engaguieren kann.

Online findet ihr den Ratgeber "Zum Zustand der Meere" direkt hier.