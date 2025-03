(Bild: Adobe Stock)

0

Was wäre der Tennissport ohne eine Halle für die kalte Jahreszeit? Genau vor diesem Problem steht aktuell der Heikendorfer Tennis-Club (HTC), denn die beliebte 3-Feld-Halle soll verkauft werden.

Anzeige

Seit über 40 Jahren fliegen hier die gelben Filzbälle – doch jetzt wackelt die Zukunft dieser wichtigen Sportstätte. Wenn die Halle in andere Hände fällt, drohen statt Ballwechseln Regale und Lagerflächen. Doch so weit soll es nicht kommen! Der Heikendorfer Tennis-Club (HTC) will die Halle kaufen, um sie als Sportstätte zu erhalten – ein mutiger, aber notwendiger Schritt. Denn in den umliegenden Hallen in Kiel und Umgebung ist schon jetzt kein Platz mehr. Besonders betroffen wären die über 300 Kinder und Jugendlichen, die mit Begeisterung Tennis spielen. Ihr Wintertraining stünde vor dem Aus. Auch Mannschaften, Hobbyspieler*innen und Trainer*innen hätten keine Alternative.

Aufruf zum Crowdfunding für den Heikendorfer Tennisclub

Die gute Nachricht: Der Landessportverband unterstützt das Vorhaben mit bis zu 90.000 Euro – aber nur, wenn der Verein denselben Betrag selbst aufbringt. Jede Spende hilft – ob klein oder groß. Gemeinsam können wir die Halle retten. Klar, der Kauf ist eine Herausforderung. Aber was wirklich verloren ginge, wäre mehr als eine Halle: ein Stück Sportkultur, Gemeinschaft und ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Der HTC will die Halle nicht nur für sich, sondern auch für umliegende Vereine und besonders für die Kids erhalten – damit auch künftig Trainings, Punktspiele und Jugendförderung möglich sind.