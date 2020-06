So schön ist Heikendorf

Besonders in den Abendstunden ist die Stimmung und die Atmosphäre in der Heikendorfer Bucht nochmal eine ganz besondere











Kleine Läden, engagierte Dienstleister, Restaurants und Strand-Locations mit Urlaubsfeeling: Für Einheimische und Tagesausflügler und Touristen ist Heikendorf auf dem Ostufer der Kieler Förde der Inbegriff des Wunschwohnortes.

Bummeln, spazieren, beachen und am Ende des Tages entspannt den Sonnenuntergang genießen wollen – Heikendorf ist als Wohlfühl-Ort längst kein Geheimtipp mehr.

Besonders in den Abendstunden ist die Stimmung und die Atmosphäre in der Heikendorfer Bucht nochmal eine ganz besondere

Heikendorf hat viele Gesichter. Die einen denken sofort an lange Sommertage am Strand, den malerischen Hafen oder das idyllische Künstlermuseum auf dem einstigen Grundstück des Malers Heinrich Blunck. Andere kommen gerne zum Einkaufen hierher, denn in Heikendorf gibt es viele schöne Geschäfte – von der kleinen Bücherei über süße Schnick-Schnack-Läden bis hin zu gut sortierten Lebensmittelhändlern.

Wir möchten euch einladen, mit uns Heikendorf zu entdecken!

Künstlermuseum

Spannende, inspirierende Kunst in einem märchenhaften Haus, umgeben von einem blühenden Garten mit herrlichen Ruheplätzen. Diese Idylle erwartet euch bei einem Besuch des Künstlermuseums Heikendorf. Das einstige Grundstück des Malers Heinrich Blunck (1891-1963) wird immer noch mit einigen Bäumen und Sträuchern seiner Zeit geschmückt. In jeder Ecke gibt es eine Skulptur oder ein anderes Kunstwerk zu entdecken. Das zweistöckige, historische Atelierhaus beherbergt Werke der Künstlerkolonie Heikendorfs vom Spätimpressionismus bis zum ausklingenden Expressionismus der Nachkriegszeit.

Kutterfutter und Fangfrisches

Wer einen Tag – oder auch mehr – in Heikendorf verbringt, der sollte unbedingt am malerischen Hafen vorbeischauen. Und wer frischen Fisch mag, der muss früh aufstehen. Im Möltenorter Fischereihafen verkaufen die Fischer mehrmals in der Woche ihre fangfrische Beute direkt vom Kutter aus. Auch hier heißt es wie so oft: Der frühe Vogel fängt den Wurm, denn meist sind sie in den Morgenstunden schon ausverkauft. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt,

dass es an dem Tag auch frischen Fisch gibt, könnt ihr euch unter www.fischvomkutter.de informieren, ob, wann und wo die Fischer anzutreffen sind.

Urlaub mit Aussicht

Direkt am Möltenorter Strand gelegen, bieten die Appartements „Zur schönen Aussicht“ den freien Blick auf die Kieler Förde und den lebhaften Schiffsverkehr. Die 13 Appartements des familiengeführten Unternehmens sind mit allem eingerichtet, was man im Urlaub braucht. Handtücher, Geschirrtücher und Bettwäsche sind vorhanden und werden auf Wunsch gern gewechselt. Die Einwahl in das WLAN-Netz ist unentgeltlich. Gerade für Familien mit Kindern eignet sich diese Ferienunterkunft, denn der Strand und viele andere Ausflugsziele sind direkt vor der Haustür.

Zur schönen Aussicht, Uferweg 5, Heikendorf, Tel.: (0431) 24 30 24

Zantopps Sommerhaus

Der Pavillon am Möltenorter Strand ist erst wenige Jahre alt, dennoch bereits eine Art Institution in Heikendorf. Bei Zantopps trifft man sich zum Eis essen, Kaffee trinken, klönen und abends auf einen Sundowner, einen knusprigen Flammkuchen oder ein paar Antipasti – das alles an der Strandpromenade oder direkt mit den Füßen im Sand auf einem der bequemen Sitzsäcke oder an Tischen und Stühlen auf dem Strand. Das Eis und die Waffelhörnchen stellt Familie Zantopp nach traditioneller Rezeptur selbst her, Sorten wie Mandarine-Quark, Zitronenkuchen oder auch Mozartkugel locken von März bis Oktober zum Sommerhaus. An lauen Sommerabenden kann man hier, auf der Sonnenseite der Förde, noch lange sitzen und bei einem Gläschen Wein zusehen wie die Sonne fast schon kitschig im Meer versinkt.

Zantopps Sommerhaus, Uferweg, Heikendorf, Tel. (0175) 601 59 64

Kiek Ut

Im Kiek Ut am Kitzeberger Strand fühlt man sich auch als Einheimischer als wäre man im Urlaub. Von der windgeschützten Terrasse des Restaurants aus könnt ihr euren Blick über die Förde schweifen lassen oder direkt auf dem Sand sitzen, einen Kaffee oder Sundowner trinken und die Seele baumeln lassen. Auch der gemütliche Innenbereich bietet dank seiner großen Fensterfront beste Aussicht auf den Kitzeberger Dampferanleger, die Förde und am Abend auf die Lichter der gegenüberliegenden Stadt. In der kälteren Jahreszeit lädt der Kamin zum gemütlichen Mittagessen, Kaffee und Kuchen oder zum gemeinsamen Abendessen ein. Auf der Speisekarte des Kiek Ut findet ihr wechselnde Gerichte der Holsteiner und der mediterranen Küche.

Kiek Ut, Schönkamp 1, Heikendorf, Tel.: (0431) 56 01 33 80

