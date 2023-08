Initiatorin Claudia Valder lädt dich auf eine besondere Sinnesreise in den Kurpark Malente ein. (Bild: falkemedia Regionalmedien)

Am Riech-Karussel kann sich jeder Besucher für seinen Lieblingsduft entscheiden. (Bild: Riechart)

0

Vom 19.08.2023 bis zum 17.09.2023 freut sich Schleswig-Holstein über eine innovative Erlebniskunstausstellung RiechArt im Kurpark Bad Malente zum Thema Riechen und Geruchssinn. In der wunderschön gestalteten Parkanlage in Bad Malente bietet die RiechArt nun ein neues Erlebnis-Kunst-Event der besonderen Art.

Das Riechen ist ein Sinn, der schon immer fasziniert hat! Was passiert da in unserer Nase, und ist das Riechen so eng mit unserer Erinnerung und unseren Gefühlen verknüpft? Wie riechen wir eigentlich? Was passiert, wenn wir nicht mehr riechen können? Welche Rolle spielt Riechen bei unserer Gesundheit? Diese Fragen klärt die Erlebniskunstmesse RiechArt auf anschauliche Art und Weise in der wunderschönen Umgebung des Kurpark Bad Malente.

Riechart regt zum Mitmachen und Erleben an

Mit der Corona Pandemie ist bei vielen Menschen das bewusste Riechen und Schmecken in den Hintergrund gerückt. Die Erlebniskunstmesse RiechArt hat das Ziel, die Achtsamkeit für den 5. Sinn im Rahmen eines Erlebniskunstevents wieder vielen Menschen nahe zu bringen! Die Kunstwerke der RiechArt regen aktiv zum Mitmachen, Erleben und Schnuppern an. Es kann erprobt, erlernt und kombiniert werden. Die Stationen beinhalten dabei unterschiedliche Aufgabenstellungen für alle Altersgruppen. Ergänzend zu den Erlebniskunstwerken vermitteln Wissenstafeln und Duftbeete spannende und interessante Informationen rund um den spannenden 5. Sinn. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Am Riech-Karussel kann sich jeder Besucher für seinen Lieblingsduft entscheiden. (Bild: Riechart)

Bewusste Sinneswahrnehmung

Riechen ist ein Thema für jedermann und einer unserer ältesten und ursprünglichsten Sinne überhaupt! Vielen wird der Wert dieses Sinnes erst bewusst, wenn er verloren geht. (z.B. durch den Corona-Virus). Aber auch im Alter wird der Geruchs- und Geschmackssinn schlechter. RiechArt erleben und wieder bewusst riechen! Open-Air Mitmach-Kunst-Stationen, Wissenstafeln und Duftbeete vermitteln Groß- und Klein, Jung- und Alt sehr viel Spass!

Weitere Infos findest auf der Website der Riechart.