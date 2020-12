So startet KIELerleben in 2021!

0

Wie heißt es so schön: neues Jahr, neues Glück! Viele von euch werden hohe Erwartungen an das neue Jahr haben – vor allem die Bewältigung der Pandemie dürfte für jeden an oberster Stelle stehen. Welche Themen sonst noch in 2021 wichtig werden, lest ihr in der Januar-Ausgabe der KIELerleben.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns nicht erst seit heute, ist aber in den vergangenen Monaten manchmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt – aus bekannten Gründen. Das neue Jahr steckt voller Möglichkeiten und wir wollen positiv in die Zukunft blicken. Kiel bewirbt sich um den Titel Zero Waste City. Warum das ein so wichtiges Thema ist und welche Ziele er noch für eine nachhaltige Landeshauptstadt hat, darüber sprach Oberbürgermeister Ulf Kämpfer mit Redakteur Sebastian kürzlich im Rathaus.

Kiel denkt um und Kiel sattelt um. So rollen – nicht erst seit Einführung der Förderung von Lastenrädern – immer mehr von den flotten Flitzern durch die City. Auch unsere Kolleginnen aus der Food-Redaktion sind nun stolze Besitzerinnen eines solchen Fahrzeugs mit dem sie von nun an zwischen dem Büro an der Halle 400 und dem foodio-Kochstudio am Tonberg hin und her düsen. Auch wir vom KIELerleben-Team werden bald mit einem Lastenrad die Stadt unsicher machen, unsere Magazine damit ausfahren und Termine erledigen.

Außerdem haben wir uns diesen Monat ganz besonders mit der Altenpflege beschäftigt. In diesem Bereich herrscht ein erheblicher Mangel an Fachkräften. „Gib der Pflege eine Zukunft“, ruft zum Beispiel das Team des Pflegezentrums Kiel auf, mit dem wir uns über dieses wichtige Thema unterhalten haben. Natürlich gibt es in dieser Ausgabe wieder eine schöne Sammlung an Wohnideen, leckere Low-Carb-Rezepte sowie lesenswerte Bücher.

Auch, wenn in diesem Januar nicht gerade der Bär steppt, so haben wir uns doch viel Mühe gegeben, News und frische Geschichten aufzuspüren. Macht es euch gemütlich und schmökert entspannt durch die erste KIELerleben-Ausgabe des Jahres 2021!

Hier geht es zur Ansicht und zum Download der Ausgabe!