Das Foto zeigt das Treiben der Möwen an einem kalten Novembertag im Jahr 1957. (Bild: Stadtarchiv Kiel 13889/Fotograf: Friedrich Magnussen (CC BY-SA 3.0 DE), www.fotoarchiv-stadtarchiv.kiel.de)

Kiel hat eine bewegte Geschichte. Wir blicken zurück und zeigen, was sich im Vergleich zu früher verändert hat – und was immer noch so aussieht wie damals.

Es war an einem typisch grauen Novembertag, als der Pressefotograf Friedrich Magnussen 1957 das aufgeregte Treiben auf dem Exerzierplatz in Kiel festhielt. Wer oder was wohl die Möwen dazu veranlasst hat, sich aus der Luft hinabzustürzen? Wir können es nur vermuten, doch da sowohl heute als auch damals der Exerzierplatz DER Marktplatz Kiels war, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um übrig gebliebene Lebensmittel. Der Exerzierplatz, auch liebevoll und kurz „Exer“ genannt, wurde von 1744 bis 1846 von dänischen und deutschen Garnisonstruppen zum Exerzieren genutzt. Seit 1904 befindet sich hier der Wochenmarkt, der zuvor in der Altstadt abgehalten wurde.

Das aktuelle Foto ist im sonnigen März 2022 entstanden. Der Exer ist heute noch immer Marktplatz für die am Mittwoch und Samstag stattfindenden Wochenmärkte. Doch er ist noch mehr: Parkplatz, Eventbereich, beliebter Treffpunkt für Demonstrationen und mittlerweile auch unser neues Zuhause, sind wir doch kürzlich mit dem Büro der KIELerleben hierhergezogen. Die alten Holzkarren jedoch sind verschwunden und modernen Marktständen gewichen, an denen frisches Obst, Gemüse, aber auch der beste Kaffee der Stadt verkauft wird. Und das emsige Treiben bringt sogar die Norddeutschen dazu, sich hier am Markttag mehr als ein knappes „Moin“ zuzurufen. Nur die Möwen, die haben sich nicht verändert. Die sind gierig und diebisch wie eh und je.