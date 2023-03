Während in Deutschland das Eiersuche zum festen Brauchtum gehört, herrschen in anderen Ländern ganz andere Sitten. (Bild: Canva)

Bei uns freut sich jedes Kind auf den Osterhasen und die traditionelle Eiersuche. Auch Schokohasen und kleine Küken dürfen nicht fehlen. Aber wie sieht es eigentlich in anderen Ländern der Welt aus?

Australien: Beuteltier statt Osterhase

In Australien macht ein Beuteltier dem Hasen den Platz streitig. Nach seiner Einwanderung aus Europa entwickelte sich der Hase in Down Under zu einer Plage und bedrohte einheimische Tierarten, sodass dort der Osterhase kurzerhand durch ein anderes Tier ersetzt wurde. Zu australischen Ostern ist nun das sogenannte Easter Bilby in jeglicher Form zu finden und profitiert sogar davon: Mit einem Teil des über verkaufte Easter Bilbies eingenommenen Geldes werden Tierschutzprojekte zur Rettung der kleinen Beuteltiere unterstützt.

Bulgarien: Eier werfen

In Bulgarien werden die Eier auch bunt gefärbt, die Tradition hat dort jedoch strengere Regeln: Am Gründonnerstag wird mit roten Eiern begonnen. Mit einem der roten Eier streicht die älteste Frau des Haushalts den Kindern über das Gesicht, was ihnen Gesundheit bringen soll. So sanft geht es dann jedoch nicht weiter: Nach der Messe am Ostersonntag werden Kirchenwände und Familienmitglieder mit bunten Eiern beworfen. Wessen Ei bei dieser Schlacht unbeschadet bleibt, soll im folgenden Jahr das erfolgreichste Familienmitglied sein.

Norwegen: Höchstspannung

In Norwegen zieht man nicht los auf Eiersuche, sondern auf Tätersuche. Påskekrimmen ist eine Tradition, bei der das ganze Land in den Osterferien Kriminalgeschichten und Thriller liest, hört oder ansieht. Verlage, Radio- und Fernsehsender veröffentlichen zu der Zeit extra Krimis – sogar auf Milchpackungen werden kleine Detektivgeschichten abgedruckt.

Schweden: Die Hexe geht um

In Schweden treibt die Osterhexe Påskkäring ihr Unwesen. Am Gründonnerstag fliegt sie auf ihren Hexenberg Blåkulla. Um ihr nachzueifern, verkleiden sich an diesem Tag Kinder mit bunten Kopftüchern und Besenstielen. Mit leeren Kannen in der Hand gehen sie von Tür zu Tür und fragen nach Süßigkeiten. Im Gegenzug verschenken sie selbst gebastelte Osterbriefe.