Während der Weihnachtszeit warten neben THW-Maskottchen Hein Daddel jede Menge weitere Highlights im Kieler Sophienhof auf dich.

Christmas Parade, Lichterhimmel und ein Besuch vom Weihnachtsmann: Der Sophienhof lockt mit einem festlichen Programm.

Es weihnachtet im Sophienhof. Mit einer außergewöhnlichen Dekoration lädt der Sophienhof zum Weihnachtsshopping ein. Der Lichterhimmel im gesamten Center bringt die großen und kleinen Besucher*innen mit seiner Lichtershow zum Staunen. Der Weihnachtsfachmarkt bietet ein buntes Sortiment von weihnachtlichem Gebäck über Holzspielzeug für Kinder bis hin zu weihnachtlichem Baumschmuck, Weihnachtskarten und zahlreichen weiteren Geschenkideen. Eine tolle Vielfalt in weihnachtlich glänzendem Ambiente, an der sich die Besucher*innen des Centers den ganzen Advent über erfreuen können.

Das Weihnachtsprogramm

Auch ein Besuch der „Weihnachtsbühne“ im ersten Obergeschoss lohnt sich. Am 6. Dezember kommt der Weihnachtsmann zu Besuch, die „Christmas Parade“ zieht am 8. und 9. Dezember durch das Center und in der neuen „HARBOUR by Sandhafen“ Bar im Erdgeschoss wartet kostenloser Punsch. Hein Daddel vom THW Kiel begleitet am 8. Dezember um 16 Uhr die Weihnachtsparade und verteilt dabei süße Überraschungen. Hanne Pries präsentiert am 15. Dezember mit Unterstützung ihres Kinderchors „Lieblingslieder im Dezember“ – begleitet werden sie von Jens Petersen.

Die Big Band der Käthe-Kollwitz-Schule begleitet die Besucher*innen am 16. Dezember beim Shopping und die Michael Weiß Jazzband sorgt am 22. Dezember für weihnachtliche Stimmung.