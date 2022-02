(v.l.): Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel, Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH, Ulrike Schrabback, Geschäftsführerin der KielRegion, und Peter Pansegrau, Kaufmännischer Vorstand des UKSH. (Bild: UKSH/Oliver Grieve)

Fahrräder per Handy-App ausleihen und 30 Minuten für nur einen Euro durch die Stadt radeln – das ist jetzt auch ab dem Campus Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) möglich.

Hier eröffneten Renate Treutel (Kiels Bürgermeisterin), Ulrike Schrabback (Geschäftsführerin der KielRegion) und Prof. Dr. Jens Scholz (Vorstandsvorsitzender des UKSH) am 14. Februar 2022 eine neue Station des Fahrradverleihsystems “SprottenFlotte” der KielRegion. Die zehn Leihräder stehen zentral am Hauptportal des UKSH vor dem Parkhaus an der Arnold-Heller-Straße.

Insgesamt umfasst das Bikesharing-System der KielRegion aktuell rund 650 Fahrräder des Anbieters nextbike GmbH, die an mehr als 100 Stationen in 13 Orten rund um Kiel stehen. Ausleihen kann man die Räder per Handy. Dabei sind die ersten 30 Minuten kostenlos, danach zahlt man für alle weiteren 30 Minuten jeweils einen Euro.

„Eine gute Fahrradinfrastruktur bringt viele Vorteile, wie Klimaschutz, verbesserte Mobilität und Parkraumentlastung mit sich”, so äußert sich Renate Treutel, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Kiel. „Die SprottenFlotte ist inzwischen zu einem wichtigen Baustein der modernen Mobilitätswende in der KielRegion geworden – das geht nur mit starken Partnern wie dem UKSH an unserer Seite“, ergänzt Ulrike Schrabback.

Durch das Maßnahmenpaket des UKSH für den Radverkehr soll der Ausstoß von CO2 um gut 1.100 Tonnen jährlich vermindert und der lokale Schadstoffausstoß verringert werden. Mitarbeitenden des UKSH wird seit Anfang des Jahres außerdem das Jobticket des NAH.SH-Verkehrsverbundes mit der höchsten Rabattstufe angeboten. „Klimaschutz ist Gesundheitsschutz.” sagte Prof. Scholz. Das UKSH freue sich sehr, dass mit der Eröffnung der Radstation ein erster sichtbarer Schritt in Richtung Klimaneutralität gegangen werde. Aktuell wird auch die Anzahl der Ladestationen für E-Autos am UKSH auf 40 erhöht. Das UKSH habe sich auf den Weg gemacht, das von der Bundesrepublik gesetzte Klimaziel zur Reduzierung der Treibhausgase von 55 Prozent bis 2030 zu erfüllen. Maßnahmen zur Energieeffizienz auf 120.000 Quadratmetern neu gebauten Klinikflächen wurden bereits realisiert. Auch sind Modernisierungs- und Sanierungstätigkeiten bei den beiden Campi Kiel und Lübeck in den kommenden Jahren schon jetzt umfassend geplant. Zusammen mit dem Ausbau der regenerativen Energien, sei das UKSH also auf dem Weg, das Klimaziel im besten Fall sogar zu übertreffen.

Gefördert wird die Ausweitung der SprottenFlotte vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), wobei sich die Städte, Gemeinden und die Kreise sowie Unternehmen an den Kosten beteiligen. Das UKSH steuert in den kommenden drei Jahren rund 25.000 Euro bei.