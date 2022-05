Roland Schneider (Kaufmännischer Direktor), Benjamin Reiners (Generalmusikdirektor) und Daniel Karasek (Generalintendant) (v. li.) (Bild: Olaf Struck)

Sie gaben einen musikalischen Vorgeschmack auf das Sommertheater: Maria Gulik, Clara Fréjacques und Karola Sophia Schmid (v. li.) (Bild: Olaf Struck)

Das Modell zeigt, wie der Rathausplatz in eine Stierkampfarena und ein Fabrikgelände verwandelt wird (Bild: Olaf Struck)

Fans besonderer Open-air-Veranstaltungen dürfen sich wieder auf einen großartigen Sommer freuen – spanisches Flair inklusive. Das Theater Kiel führt zum 10-jährigen Jubiläum des Sommertheaters kein geringeres Stück auf als Georges Bizets Welthit „Carmen“.

Vom 18. bis 31. August erstrahlt der Kieler Rathausplatz im spanischen Glanz Sevillas. Insgesamt zwölf Mal wird wird Georges Bizets Oper „Carmen“ gegeben. Die Premiere ist für den 19. August um 20 Uhr geplant mit Live-Übertragungen auf verschiedenen öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel auf dem Blücherplatz, und neu in diesem Jahr sind Schilksee und Elmschenhagen. Auch in Preetz und Neumünster wird die Premiere zu sehen sein. Eine öffentliche Preview findet am 18. August statt. Karten sind erhältlich für 40 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Inhalt „Carmen“:

„Wenn du mich nicht liebst, liebe ich dich, und wenn ich dich liebe, nimm dich in Acht!“ Carmen hat ihre eigenen Vorstellungen von der Liebe. Sie verliebt sich in den Brigadier Don José und gewährt ihm eine Liebesnacht, weil er sie nach einer Schlägerei freilässt, anstatt sie ins Gefängnis zu bringen. José gibt daraufhin sein bisheriges Leben auf und schließt sich den Bohèmiens rund um Carmen an. Doch Carmens Freiheitsdrang lässt sich mit seiner Eifersucht nicht in Einklang bringen. Während sie sich dem Stierkämpfer Escamillo zuwendet, besteht José auf der Dauerhaftigkeit ihrer Liebe. Auch Michaëla, die José liebt, kann ihn nicht von Carmen abbringen. Vor der Stierkampfarena fordert José Carmen ein letztes Mal heraus …

Es inszeniert Generalintendant Daniel Karasek, die musikalische Leitung liegt in den Händen von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners. Bühnenbildner Lars Peter wird den Rathausplatz in eine imposante Stierkampfarena sowie gleichermaßen in das Fabrikgelände der Arbeiterinnen rund um die selbstbewusste Protagonistin verwandeln. Die Kostümgestaltung übernimmt in diesem Jahr zum ersten Mal Ulrike Obermüller.

Für die Titelpartie konnte die Mezzosopranistin Anastasia Boldyreva gewonnen werden, die in der Rolle der Carmen unter anderem bereits 2016 in der Arena von Verona begeisterte. Als Don José kehrt Tenor Andeka Gorrotxategi zurück nach Kiel, der derzeit als Otello im Opernhaus begeistert. Die Partie des Escamillo übernimmt der Bariton Leon Kim, der die Rolle bereits unter anderem beim Maggio Musicale in Florenz verkörperte. Als Michaëla schließlich kehrt die junge Sopranistin Athanasia Zöhrer nach Kiel zurück, die bereits in der Spielzeit 2019/20 als Solistin in Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“ zu erleben war.

Vom 18. bis 31. August gibt es täglich außer montags zwölf Vorstellungen zu erleben. Das Catering auf dem Rathausplatz übernimmt diesen Sommer wieder die Kieler Craftbeerbrauerei lillebräu in Kooperation mit dem Restaurant Bootshaus 1862.

Der Vorverkauf für alle Vorstellungen beginnt am Dienstag, 10. Mai um 10 Uhr an den Theaterkassen im Opern- und Schauspielhaus, unter Tel.: (0431) 90 19 01 sowie unter www.theater-kiel.de.