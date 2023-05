Damit du deinen Sommer zu Hause genießen kannst, haben wir drei Lösungen für den perfekten Sonnenschutz zusammengestellt. (Bild: Getty Images)

Je höher die Temperaturen, desto häufiger verbringen wir gesellige Stunden verbringen wir in unserem heimeligen Garten oder machen Urlaub "auf Balkonien". Achte jedoch auf den passenden Sonnenschutz für das Haus, damit du die sonnigen Tage genießen kannst. Hier sind drei perfekte Lösungen, damit jede Minute zu deinem Kurzurlaub wird.

1. Wie schützen Markisen vor der Sonne

Markisen sind eine beliebte Wahl für den Sonnenschutz im Freien. Diese einziehbaren Markisen können an der Außenseite des Hauses befestigt oder unabhängig installiert werden. Es gibt sie in verschiedenen Größen, Farben und Stilen, so dass du eine auswählen kannst, die zu deiner Einrichtung passt und deinen Bedürfnissen entspricht.

Welche Markisen gibt es?

Kassettenmarkisen: Diese Markisen werden in einer geschlossenen Kassette untergebracht, wenn sie nicht verwendet werden. Dies schützt das Markisentuch vor Witterungseinflüssen und verlängert seine Lebensdauer.

Gelenkarmmarkisen: Diese Markisen sind an einer Wand oder Decke montiert und haben bewegliche Arme, die das Markisentuch ausfahren und es in Position halten. Sie sind ideal für die Beschattung von Terrassen und Balkonen.

Fenstermarkisen: Diese Markisen werden speziell für Fenster entwickelt und können entweder außen oder innen montiert werden. Sie bieten Schutz vor Sonnenlicht und Wärme, während sie gleichzeitig das Raumklima verbessern.

Senkrechtmarkisen: Diese Markisen werden senkrecht an einer Wand montiert und eignen sich hervorragend für die Beschattung von Fenstern und Terrassen. Sie können manuell oder elektrisch betrieben werden.

Wintergartenmarkisen: Diese Markisen werden speziell für den Einsatz in Wintergärten und anderen verglasten Räumen entwickelt. Sie schützen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und Wärme und verbessern das Raumklima.

Diese sind nur einige Beispiele für die verschiedenen Arten von Markisen, die auf dem Markt erhältlich sind. Es gibt jedoch auch viele andere Optionen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt werden können.

2. Das Lamellendach: Vielseitiger Sonnenschutz

Es gibt verschiedene Arten von Lamellendächern, die je nach Konstruktion und Funktionalität unterschieden werden können. Hier sind einige der gängigsten Arten:

Welche Arten von Lamellendächer gibt es?

Feste Lamellendächer: Diese Art von Lamellendach hat feste, unbewegliche Lamellen, die das Sonnenlicht blockieren und vor Regen schützen können. Sie bieten jedoch keine Möglichkeit zur Regulierung der Sonneneinstrahlung.

Verstellbare Lamellendächer: Diese Dächer haben bewegliche Lamellen, die sich öffnen und schließen lassen, um die Sonneneinstrahlung zu regulieren und Belüftung zu ermöglichen. Sie sind in der Regel motorisiert und können über eine Fernbedienung oder ein Smartphone gesteuert werden.

Bioklimatische Lamellendächer: Diese Art von Lamellendach ist besonders umweltfreundlich und energieeffizient. Sie haben bewegliche Lamellen, die sich automatisch an die Wetterbedingungen anpassen und sich je nach Sonnenstand öffnen und schließen. So wird eine natürliche Belüftung und eine maximale Nutzung der Sonnenenergie ermöglicht.

Pergola-Lamellendächer: Diese Art von Lamellendach besteht aus einer freistehenden Konstruktion mit Lamellen, die als Überdachung für Terrassen, Gärten oder Außenbereiche dienen können. Sie bieten Schutz vor Sonne und Regen und können ebenfalls motorisiert sein.

Lamellendächer mit Glas: Diese Dächer haben Lamellen aus Glas, die Licht durchlassen und gleichzeitig Schutz vor Sonne und Regen bieten. Sie sind besonders elegant und modern, jedoch auch kostenintensiver als andere Arten von Lamellendächern.

Freistehende Lamellendächer: Sie sind eigenständige Strukturen, die unabhängig von deinem Haus oder der Terrasse platziert werden können. Diese Art von Lamellendach bietet dir maximale Flexibilität und kann je nach Bedarf bewegt oder entfernt werden.

Was sind die Vorteile eines Lamellendachs?

Ein Lamellendach bietet zahlreiche Vorteile für jeden, der seinen Außenbereich komfortabler und funktionaler gestalten möchte. Dank der verstellbaren Lamellen können Sie die Belüftung Ihres Außenbereichs genau steuern. Wenn es heiß ist, können Sie die Lamellen öffnen, um eine angenehme Brise hereinzulassen.

Ein Lamellendach schützt den Außenbereich nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor Regen. Wenn es regnet, kannst du die Lamellen schließen und deinen Bereich trocken halten. Es erfordert nur minimale Wartung. Die Lamellen können einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, und das Gestell kann mit einem Schlauch abgespült werden. Die Lamellen können mit einem Motor oder manuell verstellt werden. Sie können geöffnet werden, um das Sonnenlicht hereinzulassen, oder geschlossen werden, um den Regen abzuhalten.

3. Der Rollladen

Was sind Rollläden?

Rollläden sind eine Art von Außenfensterverkleidung, die in der Regel aus Aluminium oder PVC hergestellt wird. Sie werden an der Außenseite der Fenster eines Gebäudes angebracht, wo sie eine Reihe von Vorteilen bieten, wie z. B. verbesserte Isolierung, Lärmreduzierung und erhöhte Privatsphäre und Sicherheit. Diese Rollläden werden in der Regel durch ein motorisiertes System oder manuell mit einer Kurbel oder einem Zugband bedient.

