Markisen sind in der unterschiedlichsten Varianten erhältlich.

Wenn es um den Schutz vor Sonne und Hitze geht, sind Sonnenschutz und Markisen die perfekte Lösung für dein Zuhause oder Geschäft in Kiel. Finde in diesem Artikel deine individuelle Markise.

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und es ist Zeit, das Leben im Freien zu genießen. Aber was ist mit den unangenehmen Strahlen der Sonne? Eine Markise kann helfen, Ihre Terrasse oder Balkon angenehmer zu gestalten, indem sie Schatten spendet und vor UV-Strahlen schützt. In diesem Artikel erfährst du alles, was du über Markisen in Kiel wissen musst.

Was ist eine Markise?

Eine Markise ist eine mobile Vorrichtung, die an der Fassade eines Gebäudes befestigt wird und Schatten spendet. Sie besteht aus einem Rahmen, der mit einer textilen Bespannung bespannt ist und über eine Handkurbel oder einen elektrischen Antrieb bedient wird. Es gibt verschiedene Arten von Markisen, die je nach Bedarf ausgewählt werden können.

Die verschiedenen Arten von Markisen

Es gibt verschiedene Arten von Markisen, die sich in Aussehen und Funktionsweise unterscheiden. Hier sind einige der gängigsten Arten von Markisen:

Die Gelenkarmmarkise ist die häufigste Art von Markise, die an Häusern installiert wird. Sie besteht aus einem Aluminiumrahmen und einer textilen Bespannung und wird über Gelenkarme ausgefahren. Diese Art von Markise ist ideal für Terrassen oder Balkone, da sie keine störenden Pfosten benötigt.

Eine Kassettenmarkise ist eine Markise, bei der die Bespannung in einem geschlossenen Kasten aufgerollt wird, wenn sie nicht benutzt wird. Dies schützt die Bespannung vor Witterungseinflüssen und Schmutz und verlängert somit die Lebensdauer der Markise. Eine Kassettenmarkise ist auch ideal für Häuser, die direkt am Meer oder in windigen Gegenden liegen.

Eine Fenstermarkise ist eine kleine Markise, die über Fenstern installiert wird, um Sonnenlicht und Hitze fernzuhalten. Sie kann manuell oder elektrisch betrieben werden und bietet zusätzlichen Schutz und Privatsphäre.

Warum sollten Sie eine Markise installieren?

Eine Markise bietet mehrere Vorteile für dein Zuhause und deinen Lebensstil. Hier sind einige Gründe, warum du eine Markise installieren solltest:

Schutz vor Sonne und UV-Strahlen

Eine Markise schützt vor den schädlichen Strahlen der Sonne und verhindert so, dass Möbel und Stoffe ausbleichen oder beschädigt werden.

Mehr Wohnraum im Freien

Eine Markise erweitert deinen Wohnraum, indem sie Schatten und Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. So kannst du deine Terrasse oder Balkon auch bei schlechtem Wetter nutzen.

Energieeinsparung

Eine Markise kann dazu beitragen, die Energiekosten zu senken, indem sie das Innere des Hauses kühl hält. Das bedeutet weniger Einsatz von Klimaanlagen und somit eine Reduktion des Energieverbrauchs.

