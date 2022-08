Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer und Kathrin Reinicke, Leiterin des #diwokiel-Büros stellten das Programm am Mittwoch vor. (Bild: falkemedia Regional/KIELerleben)

Vom 11. bis 18. September steht Kiel erneut im Zeichen der Digitalisierung. Nach zwei Jahren überwiegend hybrider Formate werden nun während der Digitalen Woche 2022 über 170 Veranstaltungen aktuelle Trends und das Erleben in Präsenz im Fokus stehen.

„Aus kleinen Pflänzchen erwächst in Kiel ein digitaler Wald“,

sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Mittwochmittag zur Vorstellung des Programms der Digitalen Woche Kiel 2022. An acht Tagen wird die Landeshauptstadt während der über 170 Veranstaltungen unterschiedliche Schwerpunkte der Digitalisierung in den Fokus rücken.

Neben einem Pubquiz-diwokiel Edition22, und einem „E-Sport-Firmen-Clash“, bei dem sich Unternehmens-Teams im digitalen Wettbewerb von Rocket League duellieren oder Projekt Lighthouse kehrt mit dem Barcamp Kiel DIE Plattform für alle Themen rund um Computer, Internet und Digitalisierung zurück.

Neues Format feiert Premiere biei der #diwokiel22

Mit dem Wissenschaftszentrum Kiel und der Seeburg laden zur #diwokiel22 zwei zentrale Orte durchgängig zu Veranstaltungen ein. Das diwokiel-Areal rund um das Wissenschaftszentrum Kiel bietet neben der Ausstellung mit einer Streaming-Bühne, einer Workshop-Location und Netzwerkangeboten viel Raum für Begegnung und Austausch. Ein Großteil der dort stattfindenden Veranstaltungen werden die frei zugängliche Online-Plattform kiel.live ausgestrahlt.

Die Seeburg als zweiter zentraler Ort ist auf Thementage ausgerichtet und wird vom 15.-17. September zum Schauplatz für das Premierenformat „up.load-festival“ sein. In Workshops und Veranstaltungen erhalten junge Menschen im Alter von 20-28 Jahren kompakte Einblicke in digitale Berufe und können sich selbst ausprobieren. Unterstützt wird das up.load-festival dabei von Kieler Unternehmen und deren Expert:innen. Live-Musik und Lounge-Atmosphäre tragen überdies zu einem rundum gelungenen Abend bei.

„Wir freuen uns, während der Digitalen Woche Kiel jungen Menschen einen Einblick in die digitalen Abläufe unseres Unternehmens zu bieten“,

sagt Sascha Szkaradkiewicz vom der Metuse AG.

City Hacker School als Teil der #diwokiel22

Wie wichtig es ist, vor allem Heranwachsende an die digitale Alltags- und Berufswelt heranzuführen, weiß auch Christina Sommerfeld von der Hacker School gGmbH. Vor allem weil das Unterrichtsfach Informatik innerhalb des Schulsystems kein Pflichtfach in Schleswig-Holstein ist, müssen Kinder auf anderem Wege an die abstrakten Themen der digitalen Welt herangeführt werden. Die City Hacker School richtet sich innerhalb der Digitalen Woche an junge Menschen zwischen 11 und 18 Jahren und findet am Samstag, den 17. und 18. September statt. Auf spielerische Weise sollen Kinder und Jugendliche an das programmieren herangeführt werden.

Zu Anmeldung und zu weiteren Informationen rund um das Programm geht es hier entlang.