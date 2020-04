Neuer Name: Das Management der Konzert- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Kiel gab bekannt, dass eines der in Schleswig-Holstein bekanntesten Online-Casinos, Wunderino.de, ab dem 01. Juli 2020 neuer Namensgeber der Sparkassen-Arena wird.

Der Sponsoringvertrag zwischen dem Eigentümer, der Hallengesellschaft Kiel GmbH & Co KG, und dem Glücksspielunternehmen Wunderino.de wurde zunächst für fünf Jahre, mit der Option auf Verlängerung, geschlossen und markiert einen weiteren Meilenstein in der Historie der Kieler Veranstaltungs-Location.

„Mit Wunderino.de konnten wir einen wirtschaftlich starken, bedeutenden Partner gewinnen, der sich in den letzten Jahren erfolgreich am Sport- und Unterhaltungsmarkt etabliert hat und somit viel strategisches Know-how in die zukünftige Zusammenarbeit wie auch in die Entwicklung neuer Veranstaltungsformate miteinbringen wird“,