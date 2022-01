Zahlreiche Geschenke konnten bereits verteilt werden und nun darf noch einmal gestöbert werden. (Bild: Kiel-Marketing)

Im Dezember sammelten die Kieler „Innenstadt-Engel“ Spielzeuge und Kleidung, um bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Am 10. Januar lädt der Kieler Kosmos-Store nun in Kooperation mit Kiel-Marketing zum Spenden-Flomarkt ein.

In der vergangenen Vorweihnachtszeit schlossen sich das Innenstadt-Management von Kiel-Marketing und der Rotaract Club Kiel zu etwas ganz Besonderem zusammen: den „Innenstadt-Engeln“. Ihre Mission? An drei Standorten in der Kieler Innenstadt möglichst viele Geschenke für Kinder sammeln, bei denen leider nicht so viel unter dem Weihnachtsbaum liegt. Mehr als 300 Geschenke wurden im Rahmen der Sammelaktion an bedürftige Kinder verteilt. Doch wer sagt, dass es Engel nur an Weihnachten gibt?

Übrig gebliebene Geschenke

Auch jetzt im neuen Jahr flattern die „Innenstadt-Engel“ fleißig weiter. Schließlich konnten sie so viele Geschenke sammeln, dass immer noch viele Kleidungsstücke und Spielzeuge auf neue Besitzer:innen warten. Diese übrigen Geschenke sollen nun ebenfalls einem guten Zweck zugutekommen. Daher lädt der Kosmos-Store in der Holstenstraße 76 in Kooperation mit Kiel-Marketing ab dem 10. Januar zum Spenden-Flohmarkt ein.



Spenden für den guten Zweck

Wer Lust hat, etwas Gutes zu tun, kommt einfach vorbei und stöbert im Obergeschoss des Stores in Ruhe durch die Geschenke. Für eure ausgewählten Fundstücke könnt ihr dann eine freiwillige Spende leisten. Der gesamte Betrag, der bei dem Flohmarkt eingenommen wird, geht an das Kinderschutz-Zentrum Kiel. Die Beratungseinrichtung unterstützt Kinder und Jugendliche, die körperlicher, psychischer, sexualisierter und häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.

Freude bei den Initiatorinnen

Alle Produkte, die ihr bei dem Flohmarkt ergattern könnt, sind Second-Hand-Waren. Besonders für Neugeborene ist die Auswahl an Kleidungsstücken und Spielzeugen noch groß und hochwertig. Vorbeischauen lohnt sich also – und zwar zügig. „Die Aktion läuft, bis die Regale leer sind. Wir freuen uns, wenn wir den Sachen ein zweites Leben schenken und gleichzeitig Kindern eine Freude machen können, deren Alltag nicht so sorgenfrei ist, wie er in dem Alter sein sollte”, erzählen die Initiatorinnen Leah-Marie Rott vom Kosmos-Store und Janine Streu von Kiel-Marketing.