Diese Woche gestaltet sich der Verkehr in Kiel aufgrund mehrerer Versammlungen herausfordernd. Autofahrer sollten sich auf temporäre Sperrungen einstellen, während die Stadt spannende Demonstrationen erlebt.

Mittwoch, 16. Oktober: Auguste-Viktoria-Straße und ZOB

Am Mittwoch, den 16. Oktober, sollten sich Kieler Autofahrer im Bereich der Auguste-Viktoria-Straße und des ZOB auf Verzögerungen einstellen. Hier beginnt um 10.30 Uhr eine Versammlung, die zeitweise den fließenden Verkehr behindern könnte. Die Stadtverwaltung empfiehlt, wenn möglich, alternative Routen zu wählen.

Donnerstag, 17. Oktober: Vor dem Landeshaus

Der Donnerstag, 17. Oktober, bringt größere Einschränkungen vor dem Landeshaus mit sich. Auf dem Düsternbrooker Weg wird ab 9 Uhr eine Bühne aufgebaut, was zu einer Einengung der Fahrbahn führt. Von 14.30 bis 16.30 Uhr herrscht dann zwischen Karolinenweg und Reventlouallee eine vollständige Sperrung für den Autoverkehr. Nach dem Ende der Veranstaltung bleibt die Fahrbahn bis gegen 19 Uhr eingeschränkt, bevor sie wieder vollständig freigegeben wird.

Freitag, 18. Oktober: Walkerdamm und Hopfenstraße

Am Freitag, 18. Oktober, stehen gleich zwei Versammlungen im Bereich Walkerdamm und Hopfenstraße an. Die Polizei veranlasst hierfür eine Sperrung des Walkerdamms zwischen der Hopfenstraße und dem Bäckergang von 12 bis 21 Uhr. Auch die Parkplätze in diesem Abschnitt sind nicht zugänglich. Zwischen 16 und 21 Uhr kommt es zu einer Vollsperrung der Hopfenstraße von Hausnummer 69 bis zur Kreuzung mit dem Ziegelteich. Die Parkhäuser in der Hopfenstraße sind jedoch weiterhin erreichbar, sodass Anwohner und Besucher alternative Parkmöglichkeiten nutzen können.

Trotz der Einschränkungen bieten diese Veranstaltungen die Chance, auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen. Die Kieler Stadtverwaltung bittet um Verständnis und freut sich auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Planen Sie Ihre Routen entsprechend und genießen Sie die dynamische Atmosphäre, die diese Woche in Kiel aufblüht!