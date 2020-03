0

ᵂᴱᴿᴮᵁᴺᴳ

Fachspezifisch, unkompliziert und auf höchstem Niveau – dafür stehen die Steuerberater der Kanzlei BSHK in Kiel.

Seit über 20 Jahren bieten euch die Berater fachliches Know-How in Steuerfragen. Sie haben sich auf verschiedene Fachbereiche spezialisiert, um für den Kunden die besten Lösungen zu finden. Die Fachberater für Heilberufe (IFU und ISM gGmbH) unterstützen insbesondere Ärzte, Psychotherapeuten, Apotheker und andere Heilberufler, geben Ratschläge in steuerrechtlichen Belangen und stellen Kontakte zu Banken her. Ein wichtiges Instrument von BSHK: die „digitale Kanzlei“. Mit der Cloud-Anwendung „DATEV Unternehmen online“ werden Lohnabrechnung und Finanzbuchführung unkompliziert, papierlos und modern bearbeitet. Die Mandanten stellen Belege in der sicheren Cloud zur Verfügung und haben jederzeit Zugriff auf ihre Unternehmensdaten. Weitere Infos erhaltet ihr unter

www.stb-kiel.de.