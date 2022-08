0

Ab Montag, den 15. August, werden wieder viele Kindergartenkinder in Schleswig-Holstein zu Schulkindern. Damit die Kinder gesund in ihr erstes Schuljahr starten können, hat die städtische Umweltberatung Ideen für eine faire und vitale Schultüte gesammelt.

So sollte darauf geachtet werden, dass in der Schultüte möglichst Produkte ohne zugesetzten Zucker verschenkt werden. Daher hat die Umweltberatung neben kleinen (fair gehandelten) Geschenken, die Freude machen, Produkte mit natürlicher Süße herausgesucht.

Beispiel für die faire Schultüte

Zu den Ideen für eine faire und vitale Schultüte zählen Sorgenpüppchen aus Guatemala, Engel für Afrika (Anhänger), Schlüsselanhänger, Filz-Ringe, Fingerpuppen, Lesezeichen, Geld- und Schlüsselbeutel, Filz-Mäppchen, Grußkarten, Brotdosen, Trinkflaschen, Kräuter- oder Früchtetee, Trinkschokolade ohne Zucker, Studentenfutter, Paranüsse oder Cashewnüsse, Rosinen und Datteln, Mangobällchen, Schokolade ohne Zucker und vieles mehr. In der Abfall- und Umweltberatung im ABK-Kundenzentrum am Kleinen Kiel ist jetzt eine exemplarische faire und vitale Schultüte mit Inhalt zur Inspiration ausgestellt.

Maßnahmen gegen Kinderarbeit

Dem Fairen Handel liegt auch die Gesundheit und Schulbildung der Kinder im globalen Süden am Herzen. Denn noch immer arbeiten weltweit 150 Millionen Kinder in der Produktion. Ohne Schulbildung haben sie keine Chance, Armut, Hunger und Elend zu entkommen. Der Biohandel und Faire Handel hingegen bietet den Eltern in den Ländern des globalen Südens einen gerechten Preis, der es ihnen auch ermöglicht, ihre Kinder für eine gute Ausbildung in die Schule zu schicken. Außerdem wird bei fairen Produkten innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette auf die Einhaltung der Menschenrechte, Vermeidung von Kinderarbeit und auf die Zahlung eines gerechten Lohns geachtet.

Kieler Weltladen bietet Produkte an

Durch den Kauf von Fairtrade-zertifizierten Produkten wird der weltweite Faire Handel unterstützt. Produkte mit einem Biosiegel und/oder Fairtrade-Siegel können mittlerweile in den meisten Supermärkten und Bioläden erworben werden. Eine weitere Anlaufstelle sind die Weltläden, die ausschließlich Produkte aus fairem Handel vertreiben. In Kiel befindet sich ein ehrenamtlich geführter Weltladen in der Wilhelminenstraße 51.