Ab Montag, 28. Februar, muss die Holtenauer Straße im Bereich ab der Kita in der Wik bis zum Haus Nr. 279 für voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt werden.

Das Tiefbauamt ist weiter in der Holtenauer Straße fleißig, wo in Höhe der Kinderbücherei Wik (Haus Nr. 257) seit Mitte Januar die zweite von drei Mittelinseln im Bereich zwischen Belvedere und Mercatorstraße hergestellt wird. Baustellenampeln regeln dort den Verkehr.

Dies ist nötig, da sonst die Sicherheitsabstände zu den Arbeitsbereichen nicht eingehalten werden können. Zudem werden die Stadtwerke in dieser Zeit in offener Bauweise die defekte Fernwärmeleitung erneuern, die auf Höhe der Kita die Holtenauer Straße quert.

Die Grundstückzufahrten im genannten Bereich sind in der Zeit der Vollsperrung nicht erreichbar. Durchgangsverkehre, Radfahrer*innen und der Busverkehr werden umgeleitet. Im Anschluss an die Vollsperrung wird mit der Arbeit an der dritten und letzten Mittelinsel weiter nördlich (Bereich Holtenauer Straße Nr. 287) begonnen.