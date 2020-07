Am Samstag findet erneut die beliebte Fahrrad-Auktion der Stadt Kiel statt (Bild: SERCAN ERTÜRK/E+/Getty Images)

0

Wer noch auf der Suche nach einem günstigen gebrauchten Fahrrad ist, könnte bei der Fahrradversteigerung des städtischen Fundbüros fündig werden.

Am Sonnabend, den 18. Juli dürfe wieder hoher Andrang in der Fahrzeughalle des Bürger- und Ordnungsamtes in der Fabrikstraße 8 herrschen. Dann stehen wieder etwa 120 Fahrräder zum Verkauf.

Damit die aktuellen Corona-Maßnahmen eingehalten werden können, wird die Fabrikstraße gesperrt. Dort werden die Fahrräder zur Besichtigung aufgestellt. Nach der Besichtigung erhalten Interessierte eine Platzkarte für die anschließende Versteigerung in der bestuhlten Fahrzeughalle. An der Versteigerung können 100 Personen gleichzeitig teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.



Sonnabend, 18. Juli

Fahrradversteigerung: 9 Uhr (Einlass 8 Uhr) Versteigerung von Fahrrädern; Fahrzeughalle des Bürger- und Ordnungsamtes, Fabrikstraße 8.