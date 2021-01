(Bild: Stephan Tresp)

Obwohl ihre Ausstellungsräume aktuell geschlossen und Kunstwerke für die Kieler*innen nicht einsehbar sind, hat sich die Stadtgalerie etwas einfallen lassen.

„DEMASKIERT“ heißt die Arbeit des Hamburger Künstlers Clemens Wittkowski (bauhouse), die im Mittelpunkt der öffentlich einsehbaren Kunst im Schaufensters der Stadtgalerie Kiel steht. Die etwa sechsminütige Videoarbeit wurde im November 2020 auf der Bühne des Ernst Deutsch Theaters Hamburg mit der Schauspielerin Stella Roberts gedreht. Sie ist ein eindringliches Statement zur momentanen Situation für die Kultur und unsere Gesellschaft. Im Zentrum stehen die Begrifflichkeiten, die durch die Corona-Pandemie in den gesamtgesellschaftlichen Sprachgebrauch aufgenommen wurden und ihre alltägliche Anwendung finden.



„Hier setzt die Videoarbeit DEMASKIERT radikal und formal zeitlos an. Sie zeigt: Jeder Mensch ist in dieser gewaltigen Krise extrem selbstreferenziell. Es ist das Herüberrufen zu einer individuell erlebten, maskierten und nun vom Abstand geprägten Umwelt, die sich emotional nur noch um sich selbst zu kümmern scheint und uns damit alle wer weiß wie lange vermeintlich DEMASKIERT“, so Clemens Wittkowski selbst über seine Arbeit.

Darüber hinaus erhalten Interessierte Kunstliebhaber einen Eindruck der aktuellen Ausstellung „Linking Transformations. Positionen japanischer und norddeutscher Gegenwartskunst“ auf der Homepage der Stadtgalerie.