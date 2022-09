Die Auftaktfahrt zum Stadtradeln 2022 startete am 5. September am Bootshafen. Mit dabei der diesjährige Stadtradeln-Star Prof. Sonja Peterson. (Bild: LH Kiel)

Seit Montag, 5. September, werden wieder Radkilometer gezählt. Die Aktion läuft bis zum 25. September. Kiel macht seit 2015 zum achten Mal mit.

Entsprechend hoch sind die Ziele: In diesem Jahr sollen die Eine-Million-Kilometer-Marke geknackt werden und mindestens 6.000 Radelnde mitfahren. 303 Teams haben sich bisher angemeldet. Bei der Eröffnungsveranstaltung ging es am 5. September vom Bootshafen aus zu einer Radtour durch Kiel. Der City Ride wurde traditionell organisiert vom Kieler Radsport Verein.

Radtouren des ADFC

Am Sonnabend, 10. September, gibt es um 12 Uhr das Aktiventreffen der ADFC-TourGuides. Die TourGuides des ADFC bieten viele spannende geführte Radtouren in und um Kiel an. Beim Aktiventreffen sind nicht nur erfahrene Guides, sondern auch Interessierte jederzeit herzlich willkommen. Nach einer geführten Tour gibt es bei Kaffee und Kuchen ausreichend Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Austausch über das TourGuide-Programm. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung an info@adfc-sh.de wird gebeten.

Kaffee zum Bergfest

Am Mittwoch, 14. September, wird Bergfest gefeiert. Ab 15.30 Uhr wird an alle STADTRADLER*innen am Bootshafen Kaffee verteilt. Das gemeinsame Kaffeetrinken soll für die zweite Hälfte des STADTRADELN-Zeitraums motivieren. Im Anschluss startet ab 17 Uhr eine vom ADFC organisierte Feierabendtour, bei der STADTRADLER*innen mit Gleichgesinnten gemeinsam in die Pedale treten können.

Radelnde Akademikerin

STADTRADELN-Star ist in diesem Jahr Professorin Sonja Peterson. Die Wirtschaftsmathematikerin und Umweltökonomin ist Forschungskoordinatorin und Senior Researcher am Kiel Institut für Weltwirtschaft, Honorarprofessorin an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der CAU und leidenschaftliche Radfahrerin.

„Dabei bin ich von Anfang an – immer als Teamkapitänin des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Und jetzt sogar als STADTRADELN-Star!“,

sagt Professorin Sonja Peterson. „Radfahren gehört für mich und viele von uns am IfW zu Alltag und Freizeit einfach dazu. Im Bahnhof im Umsteiger aufs Rad und an der Förde zum Institut, das bringt gleich Schwung am Morgen und den tollen Ausblick obendrauf. Der Rückweg ist ideal, um den Kopf freizukriegen. Am IfW kann man Fahrräder sicher und trocken abstellen, eine kleine Reparaturstation hilft bei Pannen und die Dusche für Leute mit längerer Anfahrt ist herrlich. Beim STADTRADELN feuern wir uns gegenseitig an, noch einen drauf zu legen – gesunder Wettbewerb gehört ja dazu – und gerade jetzt ist das eine tolle, verbindende Aktion. Ich wünsche mir, dass dieses Jahr nicht nur am IfW möglichst viele mit Spaß und Gewinn für Geldbeutel, Gesundheit und Klima dabei sind."

Zur Anmeldung

Anmelden ist ganz einfach: Unter www.stadtradeln.de/kiel kann man einem schon bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten. Die App zum Tracken der Kilometer findet man im App-Store oder bei Google Play unter dem Titel „STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima“.