Schlittschuhlaufen:

Die Zahl der Eisläufer*innen hat sich von der Halbzeitbilanz (12.000) bis zum Saisonende nochmal auf 23.400 nahezu verdoppelt. Dennoch sank die Gesamtauslastung gegenüber der vergleichenden Saison 2019/20 von 75% Auslastung zur Halbzeit (2019/2020: rund 16.300) auf 62% (2019/2020: rund 37.500) in der Endbilanz am 16.01.2022. Die beliebte Möglichkeit von Kindergeburtstagen mit Nutzung einer beheizten Pagode konnte in dieser Saison nicht angeboten werden.

Schulklassen:

Mit rund 1.500 Schülerinnen und Schülern (2019/2020: rund 1.500 Schülerinnen und Schüler) war die Schulklassen-Auslastung zu 100% i. Vgl. zum Vorjahr in der Vorbuchung eigentlich erreicht. Durch kurzfristige Absagen kamen am Ende 2.386 Schülerinnen und Schüler (2019/2020: 3.226 Schülerinnen und Schüler), was damit nur noch 74% gegenüber dem Vorsaisonvergleich entspricht.

Batterie24-Eisstock-Masters:

Auch beim Turnier schmälerten kurzfristige Stornierungen die gute Vorbuchungslage von 75% gegenüber 2019/2020. So hatten sich 90 Mannschaften für das Turnier 21/22 gemeldet (2019/2020: 120 Mannschaften). Am Ende nahmen jedoch nur 58 Mannschaften, also knapp 50% der möglichen Kapazität am Turnier teil. Als Grund der Stornierungen wurden überwiegend die verschärften Coronaregeln und aktuellen Inzidenzwerte genannt.

Eisstockschießen:

Mit insgesamt 172 gebuchten Bahnstunden (2019/2020: 380 Bahnstunden) lag die Auslastung des abendlichen Wintervergnügens bei lediglich 45% Auslastung gegenüber dem Referenzjahr 2019/20.