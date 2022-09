Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG, ist sich sicher: „Zusammen schaffen wir die Krise“ (Bild: Stadtwerke Kiel)

Die Energiekrise bereitet uns allen Sorge und lässt viele Fragen aufkommen. Mit der Kampagne „Energie sparen. Jetzt.“ geben die Stadtwerke Kiel gemeinsam mit einem Bündnis zahlreicher regionaler Partner:innen Handlungsempfehlungen und appellieren an unser aller Verantwortungsgefühl.

Temperaturen runter und Duschzeiten reduzieren

Die Heizperiode steht vor der Tür: Was können wir tun, um Energie einzusparen? Als Faustformel gilt: Durch ein Grad weniger Raumtemperatur lässt sich der Gasverbrauch um sechs Prozent reduzieren. Doch auch bei wärmeren Temperaturen macht das Energiesparen Sinn, denn für angenehm warmes Duschwasser muss der Warmwasser-Aufbereiter viel Energie aufwenden. Reduziert ihr eure persönliche Duschzeit um die Hälfte und senkt sogar die Wassertemperatur leicht, dann spart dies nicht nur Warmwasser, sondern auch Energie. Das tut nicht nur der Umwelt, sondern auch der Haut gut – so auch die Empfehlung von Hautärztinnen und Hautärzten.

„Zusammen schaffen wir die Krise“

Die Bundesregierung hat am 23. Juni die Alarmstufe, die zweite von drei Stufen im Notfallplan Gas, ausgerufen und somit auf die stark gesunkenen russischen Gaslieferungen reagiert. Die Alarmstufe sendet das klare Signal an alle Gasverbraucherinnen und Gasverbraucher von der Industrie bis zu den privaten Haushalten, dass dort, wo es irgendwie geht, Gas eingespart werden muss. Den Appell der Bundesregierung nimmt das Bündnis aus den Stadtwerken Kiel sowie zahlreicher regionaler Partner:innen zum Anlass, um mit ausgewählten Motiven und einer klaren Botschaft den Ernst der Lage zu verdeutlichen: Jetzt oder nie. Als wiederkehrendes Element platziert die Gemeinschafts-Aktion den Claim „Energie sparen. Jetzt.“ sowie den Zusatz „Zusammen schaffen wir die Krise“.

„Mit der Kampagne weisen wir gemeinsam mit den schon rund 50 Partner:innen auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Rahmen der Energiekrise hin. Unsere eindeutige Botschaft dabei: Um sicher durch den Herbst und Winter zu kommen, muss der Energieverbrauch jetzt schon runtergehen“, sagt Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG, über das Ziel der neuen Kampagne.

„Strom einzusparen hilft nicht nur, unter anderem Erdgas für die Energieerzeugung zu reduzieren, es hilft auch der Haushaltskasse. Denn 320 Euro Stromkosten im Jahr kann ein Haushalt in einem Mehrfamilienhaus sparen. In einem Einfamilienhaus sogar 410 Euro pro Jahr“,

rechnet Meier vor und gibt dazu gleich ein paar Tipps für Immobilienbesitzerinnen und -besitzer.

Ein hydraulischer Abgleich, der die Wärme gleichmäßig im Gebäude oder in der Wohnung verteilt, kann beispielsweise helfen, den Energieverbrauch in der Immobilie zu senken. Ein Fachbetrieb stellt sicher, dass alle Heizkörper die nötige Wärme abgeben, um die gewünschte Raumtemperatur zu erzielen. Dabei werden auch individuelle Kriterien berücksichtigt, wie die Eigenschaften des Hauses, Fenster und Dämmung der Außenwände. So lässt sich der Energieverbrauch um zehn bis 15 Prozent reduzieren.

„Der günstigste und effizienteste Beitrag hin zu mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung ist weniger Energieverbrauch. Es handelt sich um eine große gemeinsame Aufgabe, bei der Politik, Industrie, Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbraucher mithelfen können, damit es gelingt. Auch wir tragen unseren Teil dazu bei und haben unter www.energie-sparen-jetzt.sh umfangreiche Tipps zusammengefasst“,

so Meier und weist abschließend noch einmal darauf hin, insbesondere im Herbst und kommenden Winter noch stärker auf das Heizverhalten zu achten.