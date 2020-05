MUDDI Markt goes live - und ihr könnt dabei sein!

MUDDI wagt Neues und stellt anstatt einer Pre-Party zur Kieler Woche am kommenden Samstag einen coolen Live-Stream auf die Beine: Viel Geschnacke, ein bisschen Yoga und extra fette DJ-Sessions.

Was ist eigentlich der MUDDI Markt?

MUDDI Markt e. V. ist ein Verein, der seit einigen Jahren schon Kiel bereichert. Die ursprüngliche Motivation, einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Kieler Kulturlandschaft zu leiste, ist bis heute das, was die Mädels und Jungs antreibt.

Auf der Kieler Woche ist der MUDDI Markt normalerweise der absolute Place-to-be in Sachen Musik-, Kultur- und Erlebnisangebot. Da dieses Jahr aber alles anders ist und die Kieler Woche nicht wie geplant im Juni stattfindet, hat sich MUDDI was überlegt. Nämlich einen Live-Stream.

Samstag: Live ab 18 Uhr

Das super coole Live-Event startet am 16. Mai um 18 Uhr mit interaktivem Klönschnack, moderiert von dem in einzigartigen Björn Katzur (Irgendwas mit Möwen, Dinner mit Leiche, Poetry Slam Poet) aus Kiel. Dafür müsst ihr euch aber zuvor via ZOOM anmelden. Die Anmeldungsinfos erhaltet ihr hier auf der Seite des MUDDI Marktes.

Ab 20 Uhr wird dann der LiveStream geöffnet, den iher unter folgender Adresse findet.

Timetable

ca. 20:00 Uhr: Yoga mit Tabea und musikalischer Begleitung von Ben Diggin

ca. 21:00 Uhr: Catchy Record legt für euch die feinsten Hits auf (Live aus dem Luna Club)

ca. 22:10 Uhr: Björn Katzur präsentiert euch unterhaltsam die Ergebnisse des Klönschnacks

ca. 22:45 Uhr: Empore Music schließt den Abend musikalisch ab (Live aus dem Luna Club)



Mit dieser Veranstaltung will MUDDI ihre Partner sowie Kielern Clubs und Künstler unterstützen: www.startnext.com/rettet-die-kieler-clubkultur