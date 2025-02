(Bild: Adobe Stock)

0

Der Valentinstag steht vor der Tür und auch sonst bereitet ein aufregendes Rendezvous jede Menge Freude.

Hier kommt unsere Top 10 für romantische, entspannte oder gar actionreiche Dates in Kiel.

Anzeige

1. Gemeinsames Frühstück

Wenn der Weg nach Paris – die Stadt der Liebe – zu weit ist, dann besucht doch stattdessen ein charmantes französisches Café hier in Kiel, etwa das RESTEZ à table oder das RESTEZ!unique.

2. Besuch in einem Escape-Room

Taucht ab in eine völlig andere Welt und löst gemeinsam spannende Rätsel, zum Beispiel bei Final Escape Kiel oder bei Exitzone.

3. Spaziergang an der Kieler Förde

Genießt die frische Meeresbrise und lauft Händchen haltend am Wasser entlang.

Ganz egal, ob an der Kiellinie oder am Strand – Hauptsache die Ostsee vor der Nase.

4. Zusammen Sterne gucken

Na gut, das norddeutsche Wetter hat des Öfteren etwas gegen einen sternenklaren Himmel einzuwenden, aber das macht nichts! Im Mediendom Kiel erlebt ihr auch bei Wolken eine faszinierende Show im 360-Grad-Kino.

5. Indoor-Kartfahren

Jede Menge Adrenalin und Spaß erwartet euch bei einer rasanten E-Kartfahrt, zum Beispiel bei Eco Kart Kiel.

6. Kulinarische Kurse

Lernt die Kunst des Bierbrauens in der lille Brauerei kennen oder bucht einen Barista-Kurs, zum Beispiel in der impuls Kaffeemanufaktur oder bei Loppo.

7. Romantisches Abendessen

Genießt ein Dinner bei Kerzenschein und gönnt euch richtig leckere Köstlichkeiten. Wie wär’s zum Beispiel mit dem Haveli, Lagom oder Mamajun?

8. Wellness-Tag

Kommt bei Massagen, Saunagängen und entspannten Bädern gemeinsam zur Ruhe und tankt neue Energie, zum Beispiel im Hotel Birke oder im Kieler Kaufmann.

9. Indoor-Kletterhalle

Für ein aktives Date samt Klettern und Bouldern lohnt sich ein Besuch bei urban apes, der KletterBar oder im KielerKletterKeller.

10. Gemeinsam kreativ werden

Egal, ob ihr zum Beispiel bei hof.keramik einen Töpferkurs belegt oder etwa während eines Parfum-Workshops bei Aloha Senses eure eigenen Düfte kreiert – Hauptsache, ihr lasst der Kreativität freien Lauf!