(Bild: Studio Kino Kiel)

0

Der Anfang ist geschafft. Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat in Melbourne einen 6:0-Kantersieg über Marokko eingefahren. Verfolge die kommenden Spiele beim Publix Viewing im Kieler Studio Kino.

Das Studio Filmtheater überträgt die Spiele mit deutscher Beteiligung auf die Leinwände in der Kino-Bar und im

Kinosaal. Der Eintritt ist frei, Gäste benötigen lediglich kostenlose Einlasstickets. Aufgrund der Zeitverschiebung zu den Spielorten in Australien und Neuseeland starten die Spiele bereits vormittags: Gegen Kolumbien spielt die Nationalelf am Sonntag, 30. Juli, um 11:30 Uhr, und Anstoß gegen Südkorea ist am Donnerstag, 3. August, um 12:00 Uhr. Für ein

spätes Frühstück oder geselliges Frühschoppen sind Kino-Bar und Süßwarentresen mit den gängigen Kino-Snacks, Brezeln, Kaffee und Softdrinks geöffnet. Aber auch Bier steht natürlich dann schon kalt. Ob auch Partien ohne deutsche Beteiligung und die Spiele nach der Vorrunde gezeigt werden, richtet sich nach der Nachfrage und dem Turnierverlauf.

Die kostenlosen Einlasstickets gibt es direkt im Kino oder auch online auf www.studio-filmtheater.de. Es gilt freie Platzwahl, Einlass ist ab 30 Minuten