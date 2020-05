0

Vergangenen Sonntag flüchtete in Schönberg ein Mann mit einem offenen Haftbefehl vor der Polizei. Die Flucht konnte letztlich mit Hilfe von dort anwesenden Surfern gestoppt und der 34-Jährige vorläufig festgenommen werden.

Alles begann mit einer Verkehrskontrolle um 16.40 Uhr im Ellernbrook, die die Beamten der Polizeistation Schönberg durchführten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Vollstreckungs-Haftbefehl vorlag.

Nachdem der Mann sich zunächst unauffällig verhalten hatte, flüchtete er von der Straße Ellernbrook über die K 30 zum

Schönberger Strand. Die eingesetzten Beamten nahmen unverzüglich zu Fuß die Verfolgung auf und blieben diesem dicht auf den Versen.

Eine zweite Streifenwagenbesatzung der Polizei Schönberg, die zwischenzeitlich zur Verstärkung kam, versuchte ebenfalls den 34-Jährigen zu ergreifen. Seine Flucht führte über ein Weizenfeld bis der Flüchtende dann die Steilküste

hinuntersprang und am Strand weiter vor der Polizei flüchtete. Die Beamten liefen zunächst parallel auf dem obigen Fördewanderweg und konnten erst wenig später ebenfalls zum Strand gelangen.

Sie blieben ihm hartnäckig auf den Versen bis ein Beamter auf die Idee kam, die anwesenden Surfer um Hilfe zu bitten. Er schrie sie aus der Ferne an, dass der Mann zu stoppen sei. Gesagt getan. Zwei Surfer stellten sich dem 34-Jährigen furchtlos in den Weg, so dass dieser nicht weiter weglaufen und letztlich durch die nur wenige Meter entfernten Beamten vorläufig festgenommen werden konnte.

Es stellte sich am Ende weiterhin heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol das Fahrzeug geführt hatte. Aufgrund dessen wurde ihm auf der Polizeistation Schönberg eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

Quelle: Stefanie Metz/ Polizeidirektion Kiel