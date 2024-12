Neben der amerikanischen Ikone Suzie Quatro werden weitere namhafte Künstler auf der Krusenkoppel 2025 zu sehen und zu hören sein. (Bild: Paul Bossenmaier/Tine Gennaio)

Die beste Geschenkidee für Musikfans: Tickets für das „gewaltig leise“-Festival zur Kieler Woche 2025. Ab dem 2. Dezember startet der Vorverkauf für unvergessliche Konzertabende auf der Krusenkoppel.

Ein Weihnachtsgeschenk, das begeistert

Du suchst nach einem Geschenk, das wirklich in Erinnerung bleibt? Dann sind Tickets für das „gewaltig leise“-Festival genau das Richtige! Hier erlebst du und deine Liebsten die Magie der Kieler Woche: Mit einer frischen Brise und unter dem sternenklaren Himmel der Krusenkoppel wird jeder Konzertabend zum Highlight.

Staraufgebot auf der Krusenkoppel

Die Konzertreihe startet am 20. Juni 2025 mit Axel Prahl und seinem Inselorchester. Freue dich auf eine bunte Mischung aus Musikstilen und Künstlern: Eko Fresh bringt am 21. Juni Hip-Hop-Flair, während Olli Dittrich alias Dittsche am 22. Juni für humorvolle Momente sorgt. Am 23. Juni verzaubert Annett Louisan mit Chansons, Jazz und Pop. Anna Depenbusch und das Kaiser Quartett bieten am 24. Juni ein poetisches Erlebnis.

Rock, Klassik und große Legenden

Am 25. Juni rocken Tocotronic die Bühne, gefolgt von der Punklegende UK Subs am 26. Juni. Suzi Quatro, die Queen of Rock’n’Roll, steigt am 27. Juni in ihren Leder-Jumpsuit. Nigel Kennedy bringt am 28. Juni klassische Klänge und eine Botschaft des Friedens. Den krönenden Abschluss bildet Tim Fischer am 29. Juni mit einer Hommage an Hildegard Knef.

Praktische Infos

Tickets gibt es bereits ab 25 Euro im Vorverkauf. Sichere dir deine Eintrittskarten am Infotresen des KulturForums, im Welcome Center, im KN Media Store oder im CITTI-Ticketcenter. Online kannst du bundesweit über eventim.de zugreifen. Die Freilichtbühne ist barrierefrei, und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung haben freien Eintritt.

Nutze die Gelegenheit und mache das „gewaltig leise“-Festival zu einem unvergesslichen Gemeinschaftserlebnis!