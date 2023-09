Was können die neuen Akku-Züge? Darüber klärt NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck im Kieler Hauptbahnhof, Gleis 6 auf. (Bild: Förde Fräulein; Canva)

Bald rollen die akkubetriebenen Züge durch das Land Schleswig-Holstein – gleich 55 an der Zahl werden es sein! Am kommenden deutschlandweiten „Tag der Schiene“ am Samstag, 16. September 2023, klärt NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck an einem Anschauungsmodell über die neue Flotte auf.

Komm' an Bord der Zukunft! Die Bahn hat was ganz Neues in petto – leise, umweltfreundlich und mega bequem! Die brandneue Flotte von NAH.SH-Akkuzügen rollt demnächst durch Schleswig-Holstein, und wir können es kaum erwarten, dir einen exklusiven Einblick zu geben. Du bist herzlich eingeladen, die Türen dieser innovativen Züge am Samstag, dem 16. September 2023, von 10 bis 14 Uhr am Kieler Hauptbahnhof, Gleis 6, zu öffnen und zu erkunden.

Was können die neue Akku-Züge?

Hier sind einige Fragen, die wir an diesem Tag beantworten werden: Wie viele Leute passen in diese neuen Züge? Auf welchen Strecken werden sie in Zukunft unterwegs sein? Und wie zum Teufel laden diese Züge eigentlich ihre Batterien auf? Oder was zur Hölle ist eine Oberleitungsinselanlage? Und wie weit können diese Akkuzüge eigentlich fahren, bevor sie wieder Energie tanken müssen? Alles, was du schon immer über diese coolen Züge wissen wolltest, erfährst du bei uns!

Also, merk dir das Datum vor: Samstag, der 16. September 2023, um 11 Uhr am Kieler Hauptbahnhof, Gleis 6.

Riesige CO2-Einsparungen

NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck wird vor Ort sein, um dich durch den Zug zu führen und alle Fragen zu beantworten, sei es über die technischen Details, die Ladeinfrastruktur oder die riesigen CO2-Einsparungen, die diese Züge für Schleswig-Holstein bedeuten, da sie von Diesel auf Akku umstellen.

Und nicht nur das, erixx Holstein und nordbahn, die in Zukunft mit diesen Akkuzügen auf elf verschiedenen Strecken unterwegs sein werden, sind auch dabei. Sie nutzen die Gelegenheit, um im Bahnhof als Top-Arbeitgeber im Nahverkehr zu punkten. Genauso wie der Zughersteller Stadler, der Arbeitsplätze in der Region bietet und bereit ist, alle Fragen rund um die Züge zu beantworten. Und last but not least, es stehen auch Ansprechpartner von DB Netz zur Verfügung, die die Ladeinfrastruktur mit ihren Oberleitungsinseln ergänzt haben.