Aktuell läuft die Europäische Woche der Abfallvermeidung 2022 (19. bis 27. November) unter dem Motto „Nachhaltige Textilien: Wiederverwendung statt Verschwendung!“. Daran beteiligt sich das Zero-Waste-Projektteam der Landeshauptstadt Kiel mit zwei Veranstaltungen zu einem ressourcenschonenden Kleidungsstil.

Der Zero-Waste-Nähworkshop in Kooperation mit der Volkshochschule ist bereits ausgebucht, aber die Kleidertauschparty am Sonntag, 27. November, 14 bis 18 Uhr, steht allen Interessierten offen. Dann kann im Café Prinz Willy, Lutherstraße 9, ungenutzte gewaschene Kleidung gegen neue Lieblingsstücke getauscht werden. Mitgebracht werden dürfen so viele aussortierte Kleidungsstücke wie persönlich gewünscht. Wichtig ist aber, dass alle Stücke, die nicht getauscht werden konnten, auch wieder mit nach Hause genommen werden. Der Besuch der Zero-Waste-Kleidertauschparty ist kostenlos.

Viele Tipps zur Abfallvermeidung im Bereich Textilien und in anderen Bereichen stehen unter www.kiel.de/zerowaste.