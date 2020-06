Max Matzke (Bildmitte) trat mit seiner Band bei der JazzBaltica auf. (Bild: SHMF)

(Bild: Kolja Schulze-Rohr)

(Bild: SHMF)

Am 20. und 21. Juni wurden im Rahmen von „Mittsommer JazzBaltica – live aus Timmendorfer Strand“ acht Konzerte live auf ZDFkultur übertragen. Neben der Zahl der online-Zuschauer und den positiven Rückmeldungen von Musikern und Publikum machte auch die Spendenaktion #JazzBalticaSolidarity das Jazz-Wochenende zu einem großen Erfolg.

Insgesamt verfolgten rund 10.000 Zuschauer die Livestreams auf ZDFkultur. Die Einzelkonzerte wurden in der ZDFmediathek insgesamt bereits über 20.000 Mal angeschaut. Auf der Bühne standen neben dem künstlerischen Leiter Nils Landgren Jazzkünstler wie Max Mutzke, Wolfgang Haffner, Lars Danielsson, Lisa Wulff, Michael Wollny, Eva Klesse, Ida Sand und Cæcilie Norby.

(Bild: Kolja Schulze-Rohr)

Auch die von Nils Landgren ins Leben gerufene Spendenaktion „#JazzBalticaSolidarity“ startete erfolgreich. Rund 25.000 Euro kamen bereits zusammen. Die Aktion kommt regionalen Jazzern und Nachwuchstalenten zugute, die am Festivalwochenende ursprünglich auf den kostenfreien JazzBaltica-Bühnen rund um den Strandpark auftreten sollten.

„Ich bin unheimlich glücklich über den großen Erfolg von „Mittsommer JazzBaltica“! Wir waren alle etwas unsicher, ob die Livestreams gut funktionieren und auch von vielen angeschaut werden. Die Zahlen sprechen aber für sich – es ist großartig zu wissen, dass wir so vielen eine Freude mit Musik machen konnten und dass es auch unter den schwierigen Umständen in diesem Jahr ein JazzBaltica-Gefühl gab!“, sagt Nils Landgren, künstlerischer Leiter von JazzBaltica.

(Bild: SHMF)

Alle acht Konzerte sind in der ZDF-Mediathek verfügbar und werden in den nächsten Wochen sukzessive auch auf dem YouTube-Kanal von JazzBaltica veröffentlicht. Den Anfang machten hier bereits „Max Mutzke & Friends“. Der Sänger steht hier gemeinsam mit Simon Oslender (Klavier), Lars Danielsson (Bass), Wolfgang Haffner (Schlagzeug) und Nils Landgren an der Posaune auf der Bühne.