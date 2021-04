Mit dem Taxi zum Impftermin

0

Für viele Kieler*innen ist der Gang zum Impfzentrum mit gewissen körperlichen und logistischen Schwierigkeiten verbunden. Nun bietet die Stadt Kiel mit einem Taxi-Gutschein für Senior*innen eine Lösung an.

Nicht nur durch die schleppende Terminvergabe durch fehlenden Impfstoff stellt die Bevölkerung vor ungeahnte Probleme während der Corona-Pandemie. Weil viele der Impflinge in einem Alter sind, in dem körperliche Einschränkungen zum Lebensalltag dazugehören können, bietet die Landeshauptstadt nun die Möglichkeit einer ermäßigten Taxifahrt zum Impfzentrum an.

Wer in Kiel wohnt, mindestens 80 Jahre alt ist, einen Impftermin hat, den öffentlichen Personennahverkehr nicht nutzen kann und keine andere Möglichkeit hat, zur Corona-Impfung im Impfzentrum zu gelangen, kann Gutscheine für die Taxifahrt zum Impfzentrum erhalten. Interessierte sollen Namen, Adresse und Geburtsdatum angeben und bestätigen, dass ein Impftermin vereinbart ist und keine andere Möglichkeit besteht, zum Impfzentrum zu gelangen und die Fahrtkosten nicht von anderen Stellen übernommen werden.

Für eine Hin- und Rückfahrt erhalten Senior*innen vier Gutscheine mit einem Wert von jeweils fünf Euro. Die Gutscheine werden per Post zugesandt. Diese können bei Kieler Taxiunternehmen eingelöst werden. Falls eine Fahrt den Gutscheinwert übersteigt, tragen die Nutzer*innen die Differenz. Eine Barauszahlung des Gutscheinwertes ist nicht möglich.

Interessierte können wegen der Taxi-Gutscheine montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr anrufen im Amt für Soziale Dienste unter den Kieler Telefonnummern (0431) 901-33 50 und (0431) 901-32 02. Dort gibt es auch weitere Infos über die Gutscheine für den Taxi-Transport zum Impfzentrum.

Alternativ kann die Anfrage per E-Mail an Leitstelle-Aelterwerden@kiel.de oder postalisch an das Amt für Soziale Dienste, Abteilung Inklusion und Älter werden im Quartier, Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel, verschickt werden.