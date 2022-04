Beim „Festival der Vielfalt“ kommen Menschen vieler verschiedener Kulturen zusammen. (Bild: Lh Kiel / Thomas Eisenkrätzer)

Beim Straßenumzug am 26. Juni wird es in Kiel bunt, interkulturell und musikalisch! (Bild: Lh Kiel / Thomas Eisenkrätzer)

Die Kieler Woche rückt immer näher und mit ihr auch das „Festival der Vielfalt“. Dafür werden noch jede Menge Vereine, Organisationen und Unternehmen gesucht, die sich am 26. Juni an dem bunten Straßenumzug beteiligen möchten.

Kiel ist eine Stadt, in der Vielfalt und interkulturelle Begegnungen gelebt werden. Wann könnte man diese bunte Stadtgesellschaft besser feiern als während der Kieler Woche, die für fröhliche Gemeinschaftserlebnisse und internationales Flair steht? Darum findet in diesem Jahr erstmals ein „Festival der Vielfalt“ während der Segel- und Sommerwoche statt. Am 26. Juni, also dem Abschlusssonntag Kiels buntester Woche, ist es soweit!

Straßenumzug für eine offene und interkulturelle Gesellschaft

Mit einem bunten Straßenumzug, der auf dem Rathausplatz startet und bis zum Werftpark führt, soll die Vielfalt in der Stadt gefeiert werden. Das Festival will eine Plattform für alle Kulturgruppen sein und möchte Menschen unterschiedlicher ethnischer und kultureller Zugehörigkeiten, Religionsgruppen, Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen sowie Inklusionsgruppen zusammenbringen.

Ein Aufruf zum Mitmachen

Das Kieler-Woche-Büro unterstützt das „Festival der Vielfalt“ und ruft alle Kieler Vereine, Organisationen und Unternehmen dazu auf, sich an dem Umzug zu beteiligen. Schon jetzt haben mehr als 15 Vereine ihre Teilnahme zugesagt. Wer ebenfalls dabei sein möchte, kann sich gerne an Ronald Köster vom Kieler-Woche-Büro unter ronald.koester@kiel.de wenden. Weitere Informationen gibt es zudem hier.