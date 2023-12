(Bild: René Unger)

0

Am Mitte Dezember erwartet Kiel ein wahrhaft episches Konzert, das die Herzen höher schlagen lässt und die Musikszene der Stadt in seinen Bann zieht. Weil der erste Gig der Kieler Kult-Kapelle Tequila & The Sunrise Gang bereits ausverkauft ist, spielen die Dauerbrenner einfach ein zweites Konzert.

Für alle, die den ersten Ansturm für das Konzert am 16. Dezember verpasst haben – keine Sorge! Die Zusatzvorstellung ist euer Ticket zu einer unvergesslichen Nacht, die euch direkt ins neue Jahr katapultiert.

Tequila & the Sunrise Gang haben ein Jahr voller Energie, Musik und unermesslicher Freude hinter sich. Von ausverkauften Clubtouren bis hin zu einem Sommer voller Festivals, die mit ihrer Power die Menge mitrissen. Bassist Lukas strahlt, wenn er von der unglaublichen Reise spricht: „So viele unglaubliche Momente auf der Bühne - es war einfach grandios und hat uns unendlich viel Freude bereitet. Und jetzt, diese spezielle Nacht zum Jahresende, oder besser gesagt, gleich zwei Nächte hintereinander!"

Überwältigende Resonanz zum Jahresende

Die Nachfrage nach dieser außergewöhnlichen Show hat die Band überwältigt. „Unser traditionelles Jahresabschlusskonzert in Kiel ist für uns das Highlight des Jahres. Die überwältigende Resonanz erfüllt uns mit Glück", bestätigt René Unger, der charismatische Sänger der Band. „Wir mussten einfach reagieren und einen Zusatztermin planen - diese Energie wollten wir nicht ungenutzt lassen!". Seid also dabei, wenn die Pumpe erbebt und sich in eine schier endlose Feier verwandelt! Die erste Nacht ist bereits restlos ausverkauft, aber keine Panik - es gibt eine weitere Chance, diesen magischen Abend zu erleben. Am 17.12.2023 erwacht die Bühne erneut zum Leben, um euch in eine Welt voller Rhythmus und Emotionen zu entführen.

MAL ÉLEVÉ eröffnen die Abende

Aber das ist noch nicht alles! Tequila & the Sunrise Gang haben einen ganz besonderen Gast eingeladen, der die Bühne mit einer einzigartigen Fusion aus Rap, Reggae, Dancehall und Punk zum Beben bringen wird - MAL ÉLEVÉ! Zwei Nächte, zwei energiegeladene Acts - das darf man einfach nicht verpassen! Sichert euch eure Tickets, tretet ein in diesen musikalischen Rausch und lasst euch von den pulsierenden Beats mitreißen! Die Kieler Pumpe wird zum Epizentrum eines unvergesslichen Jahresabschlusses, der euch in den Bann ziehen wird.