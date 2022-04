Endlich da: Die Programmhefte zur neuen Spielzeit 2022/2023 des Theater Kiel. (Bild: Kielerleben)

Die Verantwortlichen der Sparten des Theaters Kiel – Schauspiel, Oper, Philharmonie, Ballett und Junges Theater – präsentieren das Programm der Spielzeit 2022/2023 auf dem Balkon des Kielr Opernhauses. (Bild: Theater Kiel)

Am 25. April stellte das Theater Kiel den Spielplan für 2022/23 vor. Insgesamt 31 Premieren erwarten dich in den Bereichen Oper, Ballett, Philharmonisches Orchester, Schauspiel und am Jungen Theater. Von Klassikern zu Raritäten bis hin zu brandneuen Stückentwicklungen ist alles dabei.

Die Oper eröffnet die Spielzeit mit Georges Bizets „Carmen“ als großes Sommertheater vom 18. bis 31. August auf dem Rathausplatz. Das Stück wird am 12. Mai 2023 auch als Indoor-Version im Opernhaus gezeigt. In der Oper handelt von der attraktiven Carmen, welche in Sevilla auf den Soldaten Don Jose trifft, der sich Hals über Kopf in Carmen verliebt und sie immer mehr zu kontrollieren versucht. Carmen muss sich zwischen Liebe und Freiheit entscheiden.

Am 8.10. folgt der Musical-Spaß für die ganze Familie „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“, der von einem Auto mit außergewöhnlichen Fähigkeiten handelt.

Aufregend wird es ab dem 17.9., denn dort wird Mozarts „Così fan tutte“ aufgeführt. Die Oper handelt von den Offizieren Ferrando und Guglielmo, welche die Wette abschließen, dass ihre Frauen niemals untreu werden würden. Daraufhin versuchen sie auf alle erdenklichen Wege die jeweils andere Frau zu verführen.

Auch das Schauspiel Kiel plant eine Vielzahl neuer Stücke, um die Zuschauer auch in der Spielzeit 2022/23 wieder ins Theater zu locken. Dazu gehört die Aufführung „Ruhe, hier stirbt Lothar!“. Das Stück erzählt von einem Mann, der aufgrund einer medizinischen Diagnose denkt, dass er bald sterben wird. Daraufhin verkauft er sein gesamtes Hab und Gut. Als er jedoch erfährt, dass die Diagnose falsch war, muss er sich langsam zurück ins Leben kämpfen. Das Stück wird ab dem 2.12. aufgeführt.

Ein weiterer großer Hit könnte das nachgeholte Stück „Außer Kontrolle“ ab dem 3.11. werden. Das Schauspiel ist eine ursprünglich von Ray Cooney geschriebene Komödie, die von einem Treffen zwischen Staatsministerin Victoria Willey und Harry Worthington, dem wichtigste Meinungsführer der Opposition, handelt. Als die beiden während eines geheimen Treffens eine Leiche entdecken, dreht sich alles nur noch um die Frage: Was nun?

Auch für die ganz Jungen gibt es Grund zur Vorfreude: Das Junge Theater im Werftpark hat etwa das Stück „Tanzendes Wasser“ (Premiere am 19.11.) im Programm. Auf tänzerische Weise wird dort der Weg eines Wassertropfens beschrieben. Die Vorstellung „Allez lez Musketierz“ (ab dem 27.05.2023) lohnt sich ebenfalls vor allem für Kinder, denn dort können sie in dem Stück mitwirken und in die Haut von waschechten Musketieren schlüpfen.

Viele Neuerungen hat auch das Philharmonischem Orchester Kiel zu vermelden. Dieses darf nämlich mit pandemiebedingter, zweijähriger Verspätung den „Artist in Residence“, Pianist Fabian Müller, begrüßen, der bei einer Vielzahl an Konzerten mitwirken wird.

Im Allgemeinen wird das Philharmonische Orchester 2022/23 einen Finnland-Schwerpunkt haben. In diesem Zusammenhang werden viele Stücke von Jean Sibelius und zeitgenössischen Komponisten aufgeführt. In diesem Rahmen wird die junge aufstrebende finnische Dirigentin Emilia Hoving zu Gast sein.

Auch das Ballett Kiel bietet ein Programm an, dass 2022/23 wirklich atemberaubend gestalten könnte. Der Plan des Ballettdirektors Yaroslav Ivanenko ist es nämlich, in seiner Choreografie „Strawinsky“ die farbenreiche Musik Igor Strawinskys, live gespielt, mit dem Leben und Werk des Künstlers Salvador Dalí zu verbinden. Für den zweiten Tanzabend der Saison, „Flight of Fancy“, sind die Choreograf:innen Wubkje Kuindersma und Johan Inger nach Kiel eingeladen, die die Zuschauer mit zwei Kreationen in Staunen zu versetzen (25.03.).

Der allgemeine Vorverkauf für die Spielzeit 2022/23 Dienstag, 30. August 2022 um 10.00 Uhr online, telefonisch (0431 901 901) und an den Vorverkaufskassen, für Vorstellungen im August und September 2022 bereits am Dienstag, 31. Mai 2022. Tickets können auch online auf theater-kiel.de erworben werden.