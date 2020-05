(Bild: Olaf Struck)

Weil Theaterstücke im herkömmlichen Sinne aktuell nicht möglich sind, hat sich das Theater Kiel einen Weg einfallen lassen, wie ihr an Himmelfahrts-Wochenende gleich zwei Aufführungen sehen könnt.

In dieser Woche zeigt das Theater Kiel zwei Produktionen als Online-Streaming. Am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 21. Mai um 16.00 Uhr steht die „Pit und Paula – frisch versalzen“ von Imke und Bernd Wilden nach den Märchen „Die Gänsehirtin am Brunnen“ der Brüder Grimm und „Salz ist wertvoller als Gold“ der tschechischen Autorin Božena Nemcová auf dem Streaming-Spielplan. Die Produktion der Akademien am Theater Kiel e. V. feierte seine Premiere 2013 im Jungen Theater im Werftpark und ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.



Am Samstag, 23. Mai folgt dann um 19.30 Uhr die Übertragung der ersten Kieler Sommeroper – „Tosca“ von Giacomo Puccini, die 2012 den Rathausplatz in eine atemberaubende Opernkulisse verwandelte. Beide Produktionen sind für 24 Stunden online auf dem YouTube-Kanal des Theater Kiel verfügbar.



In der kommenden Woche folgt dann das Ballett „Drei Schwestern“ von Yaroslav Ivanenko nach dem gleichnamigen Drama von Anton Tschechow (Ausstrahlung am Samstag, 30. Mai um 19.30 Uhr).