Der glückliche Gewinner Torben Alt aus der Kielerleben-Verlosung freut sich über den Sieg der „Störche" gegen Borussia Dortmund.

Torben Alt hat kurz vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels von Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund ein Ticket aus unserer Verlosung gewonnen und berichtet in diesem Text von der Erfahrung im Holstein-Stadion.

Damit hatte er nicht gerechnet! Noch zwei Stunden vor dem Anpfiff hatte es sich Torben Alt gemütlich auf seinem Sofa gemacht, doch dann klingelte das Telefon: "Du hast ein Ticket für Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund gewonnen!". Daraufhin schwing er sich auf sein Fahrrad und radelte Richtung Westring 501. Was dann geschah, liest du in dem folgenden Text von Torben.

Packende Stimmung im Holstein-Stadion

Kaum im Holstein-Stadion angekommen, spürte ich die Vorfreude, die in der Luft lag. Die Atmosphäre in der Loge war direkt super. Alle waren offen und freundlich, und es dauerte nicht lange, bis wir uns gemeinsam mit einem Bier zuprosteten. So begann ein wirklich besonderer Abend.

Holstein Kiels Torfestival

Das Spiel selbst war der Wahnsinn. Als Machino in der 27. Minute das 1:0 erzielte, war der Jubel riesig. Dortmund schien zwar stark, aber Holstein Kiel spielte mit richtig viel Herz. Und das hat man bei jedem Angriff gemerkt.

Beim 2:0 durch Harres war die Stimmung in der Loge auf dem Höhepunkt. Wir haben gejubelt, als würden wir uns schon ewig kennen. Und als Bernhardsson vor der Halbzeit noch das 3:0 machte, war die Überraschung perfekt. Dortmund wirkte etwas überrumpelt, während wir den Moment einfach nur genossen.

Die „Störche" machten es spannend

Auch nach der Pause blieb es spannend. Holtbys Platzverweis sorgte kurz für Nervenkitzel, aber Kiel blieb konzentriert. Arps Treffer zum 4:2 in der Nachspielzeit war der krönende Abschluss.

Dieses Spiel bleibt mir im Gedächtnis – nicht nur wegen des Sieges, sondern auch wegen der tollen Leute, die ich kennengelernt habe. Holstein Kiel hat gezeigt, was in ihnen steckt, und das hat uns alle mitgerissen. Ein echt cooler Abend im Holstein-Stadion!