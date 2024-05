0

Der Sommer rückt näher und damit auch die Zeit, um aktiv zu werden und den perfekten Sommerbody zu erreichen. Der lokale Mrs.Sporty Club lädt Frauen ein, sich auf eine Fitnessreise zu begeben und mit einigen Tipps und Tricks in Form zu kommen.

Bei Mrs.Sporty geht es nicht nur um das Training, sondern auch um Gemeinschaft und Wohlfühlatmosphäre. Der Frauensportclub bietet allen Frauen eine unterstützende Community, in der sie sich gegenseitig motivieren können. In angenehmer Atmosphäre können diverse Kurse und Workouts ausprobiert werden, um passende Routinen zu finden – egal ob Einsteigerin oder Fitness-Enthusiastin. Lohnt es sich noch jetzt zu starten? „Ja, definitiv! Denn schon mit kleinen Schritten erreicht man große Fortschritte“, sagt Oliver Fahrentholz, Inhaber der Mrs.Sporty Clubs in Kiel Wik und Vorstadt. Diese Tipps und Tricks unterstützen das Ziel, den Sommerbody zu erreichen:

Effektive Ansätze auf allen Ebenen

Ernährung im Fokus

Eine gesunde Ernährung ist entscheidend, um den Körper mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen und die Fitnessziele zu unterstützen. Mrs.Sporty bietet auch Ernährungsberatung, um die Teilnehmerinnen auf ihrem Weg zu unterstützen.

Regelmäßiges Training

Kontinuierliches Training ist der Schlüssel zu einem fitten Körper. Mit 2-3 Trainingseinheiten pro Woche à 30 Minuten können bereits gute Ergebnisse erzielt werden.

Vielfältige Workouts

Abwechslung ist wichtig, um die Motivation hochzuhalten. Mrs.Sporty bietet eine Vielzahl von Kursen und Workouts an, um den Spaß am Training zu bewahren.

Geld sparen & motiviert bleiben

Um die Motivation hochzuhalten, winken Mrs.Sporty Kiel und Kronshagen noch bis Juni mit einem Angebot: 2 Monate trainieren, nur 1 Monat zahlen! Die „get in Shape“-Aktion schont den Geldbeutel und ist eine tolle Möglichkeit für Frauen, sich aktiv für ihre Gesundheit zu engagieren. Weitere Informationen unter www.mrssporty.de